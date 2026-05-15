Проект Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) пока не вышел на сертификацию. Эксперт Олег Смирнов отмечает, что выделенные средства не привели к появлению готового самолёта, а исходная концепция замены Ан‑2 пересмотрена.

Разработка лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС‑901 «Байкал» на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) затягивается, и конкретные сроки появления серийной машины пока не определены. По заявлениям председателя комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, заслуженного пилота СССР Олега Смирнова, на сегодняшний день речь о сертификации «Байкала» ещё не идёт. Необходимая документация и лётные испытания, по всей видимости, не завершены в требуемом объёме.

Изображение: Nano Banana

Изначально проект позиционировался как замена биплану Ан‑2, широко применяющемуся в региональной авиации. Однако впоследствии, как напоминает эксперт, глава Минпромторга Антон Алиханов публично уточнил, что «Байкал» не рассматривается как прямой наследник Ан‑2. Это меняет ожидания от машины и ставит под вопрос её роль в обновлении парка местных воздушных судов. Кроме того, Смирнов обращает внимание на то, что вероятная стоимость самолёта может оказаться слишком высокой для небольших авиакомпаний.

Одновременно эксперт высказал мнение о необходимости проанализировать использование средств, выделенных предприятию. «Сначала нужно разобраться, куда делись миллиарды, которые выделили УЗГА», — заявил Олег Смирнов. По его словам, без понимания эффективности затрат и реального состояния проекта сложно прогнозировать его завершение. Ранее авиаэксперт Алексей Захаров также обращал внимание на то, что работа над «Байкалом» осложняется многократными доработками конструкции.

Сравнение характеристик Ан‑2 и ЛМС‑901, по некоторым данным, показывает, что советский биплан сохраняет преимущества по ряду параметров. В то же время разработчики из УЗГА продолжают работу над самолётом, и окончательные выводы о его перспективах можно будет сделать только после появления серийного образца и завершения всех сертификационных процедур.