Кто-то уже зарегистрировал на себя автомобиль за несколько месяцев до старта его продаж.

Формально продажи автомобилей возрождённого бренда Volga в России начнутся грядущим летом, однако некоторые особо ушлые граждане, явно имеющие большие связи с заводом, на котором эти машины выпускаются, уже обзавелись его продукцией. Так, губернатор Нижегородской области стал одним из первых владельцев кроссовера Volga K50, ну а сегодня в Сети появились фотографии седана Volga C50.

Источник изображения: Номерограм.

Кто является владельцем данного автомобиля, пока неизвестно, и с целью сохранения анонимности мы закроем номерной знак, оставив лишь регион как доказательство того, что фотография сделана в Нижнем Новгороде.

Как нетрудно заметить, Volga C50, как и предполагалось изначально, является адаптированной версией Geely Preface. Оба седана относятся к автомобилям D-класса. Что до C50, то для российского рынка машина будет оснащаться двумя силовыми агрегатами: 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. или 2-литровым турбомотором мощностью 200 л. с. В обоих случаях в качестве трансмиссии используется 7-диапазонный преселективный «робот».

Цены на автомобили возрождённой «Волги» пока неизвестны, но одно можно сказать точно: если они будут существенно ниже, чем российские цены на аналогичные автомобили Geely, то успех гарантирован. Если же нет, то их судьба будет ограничена разве что таксопарками, и то — исключительно из-за особенностей законодательства.