Пароль был потерян 11 лет назад и в настоящее время в этом кошельке находится криптовалюта на сумму $400000

Пользователь под ником cprkrn поделился в интернете историей о том, как более 11 лет назад он потерял доступ к своему криптовалютному кошельку. Находясь под воздействием неких веществ, он сменил пароль и забыл его.

Несколько недель назад этот пользователь нашёл мнемоническую фразу, которая была прежним паролем от этого кошелька. Это заставило его предпринять новые попытки вернуть доступ. Для этого использовалась нейросеть Claude, куда пользователь загрузил всю информацию со своего старого студенческого компьютера.

Искусственный интеллект обнаружил, что недостающим звеном в цепи является старый файл кошелька от декабря 2019 года. Он содержал закрытые ключи для доступа к кошельку Blockchain.com, где сейчас у этого пользователя хранится 5 BTC, приобретённые в 2015 году по цене около $250.

Сначала cprkrn пытался воспользоваться инструментом восстановления биткоин-кошельков с открытым исходным кодом под названием btcrecover, перебрав огромное количество вариантов паролей. Claude оценивает число попыток в 3,5 трлн. Проблема была решена лишь тогда, когда старая мнемоническая фраза совпала со связанными с одним файлом кошелька адресами.

Далее Claude нашёл на старом компьютере ещё более старую резервную копию и выявил ошибку конфигурации пароля. Из-за этой ошибки общий ключ и потенциальный пароль не соединялись как должны. Исправив ошибку, удалось вернуть доступ к кошельку.