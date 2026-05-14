Новая версия технологии должна заметно улучшить качество картинки.

AMD планирует добавить поддержку для видеокарт Radeon RX 7000 в ближайшее время и для RX 6000 через несколько месяцев — об этом сообщает старший вице-президент и генеральный директор AMD по вычислительным и графическим решениям Джек Гуинь (Jack Huynh), пишет издание VideoCardz.

В социальных сетях представитель AMD подтверждает, что FSR 4.1 станет доступна для владельцев видеокарт серии Radeon RX 7000 на базе архитектуры RDNA 3 уже в июле текущего года, и на момент запуска технология масштабирования будет поддерживаться в более чем 300 игр.

Обладателям видеоадаптеров на основе RDNA 2, по словам Джека Гуиня, придётся подождать до начала 2027 года. В этот список должны входить модели Radeon RX 6000 как в настольном, так и в мобильном сегменте, хотя компания пока не раскрывает точный перечень поддерживаемых видеокарт.

Ожидается, что технология FSR 4.1, которая для RX 7000 будет основана на наборе инструкций INT8, обеспечит более качественное изображение по сравнению с предыдущими версиями и принесёт улучшения для ряда режимов.