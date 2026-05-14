Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
AMD подтверждает поддержку FSR 4.1 для RX 7000 через несколько недель и на RX 6000 в 2027 году
Новая версия технологии должна заметно улучшить качество картинки.

AMD планирует добавить поддержку для видеокарт Radeon RX 7000 в ближайшее время и для RX 6000 через несколько месяцев — об этом сообщает старший вице-президент и генеральный директор AMD по вычислительным и графическим решениям Джек Гуинь (Jack Huynh), пишет издание VideoCardz.

Источник фото: Windows Report

В социальных сетях представитель AMD подтверждает, что FSR 4.1 станет доступна для владельцев видеокарт серии Radeon RX 7000 на базе архитектуры RDNA 3 уже в июле текущего года, и на момент запуска технология масштабирования будет поддерживаться в более чем 300 игр.

Обладателям видеоадаптеров на основе RDNA 2, по словам Джека Гуиня, придётся подождать до начала 2027 года. В этот список должны входить модели Radeon RX 6000 как в настольном, так и в мобильном сегменте, хотя компания пока не раскрывает точный перечень поддерживаемых видеокарт.

Ожидается, что технология FSR 4.1, которая для RX 7000 будет основана на наборе инструкций INT8, обеспечит более качественное изображение по сравнению с предыдущими версиями и принесёт улучшения для ряда режимов.

#amd #fsr 4.1
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
В России в 8 раз сократился импорт автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с.
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Одноплатный ПК Sipeed K3 с NPU на 60 TOPS запускает ИИ-модели объёмом до 30 млрд параметров
Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
На фоне рухнувших в Китае продаж на 48% Honda закрывает завод и сворачивает выпуск трёх моделей авто
Steam Controller издаёт «крик Вильгельма» при падении
В России почти на 24% сократилось производство шин для легковых автомобилей
Сборка на Ryzen 5 5500 с RTX 5060 8 ГБ протестирована в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Micron объявила о поставках образцов серверных модулей памяти DDR5-9200 RDIMM объёмом 256 ГБ
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
На сайте Instant Gaming появилась страница предзаказа на GTA 6
Origin Code показала память DDR5-6200 с жидкостным охлаждением и встроенным ЖК-экраном
Внедорожник Esteo MX российского производства поступит в продажу летом
Горелкин обвинил GitHub в дискриминации россиян и предложил переходить на российские Git‑платформы

Популярные статьи

Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter