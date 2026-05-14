Новый фильм о Фрэнке Касле получил самый высокий рейтинг среди всех экранизаций персонажа и вошёл в число наиболее успешных специальных проектов Marvel

Спецвыпуск «Каратель: Последнее убийство» (The Punisher: One Last Kill) вышел на Disney+ и сразу получил высокие оценки критиков. По данным агрегатора Rotten Tomatoes, рейтинг составил 82-85%.

Это лучший показатель среди всех экранизаций персонажа, включая сериалы Netflix 2017-2019 годов и полнометражные фильмы 2004-2008 годов с Томасом Джейн (Thomas Jane) и Рэем Стивенсоном (Ray Stevenson). Среди специальных проектов Marvel его превзошли только «Праздничный спецвыпуск Стражей Галактики» и «Оборотень ночью».

Изображение: Disney+

Издание ScreenRant в рецензии отметило, что специальный выпуск уделяет большое внимание внутреннему состоянию героя и показывает один из самых тяжелых периодов в жизни Касла. Джон Бернтал (Jon Bernthal) в интервью рассказал, что создатели хотели показать персонажа в момент полного эмоционального падения.

Режиссёром проекта выступил Рейнальдо Маркус Грин (Reinaldo Marcus Green), который также участвовал в написании сценария. По словам актёров и авторов фильма, история должна расширить присутствие Карателя в киновселенной Marvel.