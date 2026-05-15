Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика получила от госкорпорации «Росатом» предложение о строительстве классической атомной электростанции с крупным энергоблоком мощностью до 1000 МВт. Аналогичные предложения, по его словам, поступили также от компаний из Южной Кореи и Франции. Однако армянское руководство сейчас склоняется к другому варианту — созданию станции на основе малых модульных реакторов (ММР).

Ключевая причина такого выбора, как пояснил глава правительства, связана с изменением структуры генерации в стране. Армения активно развивает солнечную энергетику, и при текущих темпах ввода мощностей необходимость в гигантском блоке на 600–1000 МВт может просто не возникнуть. Власти оценивают проект в первую очередь с экономической точки зрения: стоимость строительства, сроки реализации и реальную пользу для энергосистемы.

Малые модульные реакторы можно запускать поэтапно, добавляя новые модули по мере роста потребления. Первоначальные инвестиции здесь существенно ниже, а уровень пассивной безопасности — выше по сравнению с традиционными реакторами. Кроме того, такие станции занимают меньше места и считаются одним из главных мировых трендов в атомной энергетике.

При этом Армения продолжает эксплуатацию действующей Мецаморской АЭС при поддержке «Русатом Сервис». На продление срока службы второго энергоблока до 2036 года уже выделено 65 млн долларов, в перспективе обсуждается работа станции вплоть до 2046 года. Ранее в МИД РФ заявляли, что российский проект крупной АЭС мог бы закрыть энергетические потребности Армении «на век вперёд», однако Ереван, судя по последним заявлениям, выбирает иную стратегию.