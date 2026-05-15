Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Армения рассматривает модульные реакторы вместо крупной АЭС от Росатома
Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страна получила предложение от России по строительству энергоблока мощностью до 1000 МВт, однако власти склоняются к технологии малых модульных реакторов из-за экономических и инфраструктурных соображений.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика получила от госкорпорации «Росатом» предложение о строительстве классической атомной электростанции с крупным энергоблоком мощностью до 1000 МВт. Аналогичные предложения, по его словам, поступили также от компаний из Южной Кореи и Франции. Однако армянское руководство сейчас склоняется к другому варианту — созданию станции на основе малых модульных реакторов (ММР).

Изображение: Flux

Ключевая причина такого выбора, как пояснил глава правительства, связана с изменением структуры генерации в стране. Армения активно развивает солнечную энергетику, и при текущих темпах ввода мощностей необходимость в гигантском блоке на 600–1000 МВт может просто не возникнуть. Власти оценивают проект в первую очередь с экономической точки зрения: стоимость строительства, сроки реализации и реальную пользу для энергосистемы.

Малые модульные реакторы можно запускать поэтапно, добавляя новые модули по мере роста потребления. Первоначальные инвестиции здесь существенно ниже, а уровень пассивной безопасности — выше по сравнению с традиционными реакторами. Кроме того, такие станции занимают меньше места и считаются одним из главных мировых трендов в атомной энергетике.

При этом Армения продолжает эксплуатацию действующей Мецаморской АЭС при поддержке «Русатом Сервис». На продление срока службы второго энергоблока до 2036 года уже выделено 65 млн долларов, в перспективе обсуждается работа станции вплоть до 2046 года. Ранее в МИД РФ заявляли, что российский проект крупной АЭС мог бы закрыть энергетические потребности Армении «на век вперёд», однако Ереван, судя по последним заявлениям, выбирает иную стратегию.

#россия #строительство #армения #аэс #росатом #пашинян #атомная электростанция #малый модульный реактор
Источник: www1.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
Региональный оппонент Китая успешно протестировал гиперзвуковой двигатель в течение 1200 секунд
В России в 8 раз сократился импорт автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с.
«Росатом» построит в Татарстане завод по производству углеродного волокна
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
Lenovo анонсировала рабочую станцию ThinkStation P4 на базе AMD Ryzen PRO 9000 и NVIDIA RTX PRO 6000
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Steam Controller издаёт «крик Вильгельма» при падении
В Замбии обнаружены первые признаки нового тектонического разлома Африки
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
Micron объявила о поставках образцов серверных модулей памяти DDR5-9200 RDIMM объёмом 256 ГБ
В Сахаре ученые обнаружили 280 круглых каменных погребальных сооружений возрастом 5–6 тысяч лет
Авторы Subnautica 2 подтвердили утечку игры и посоветовали её не запускать
Origin Code показала память DDR5-6200 с жидкостным охлаждением и встроенным ЖК-экраном
Мощное извержение подводного вулкана в Тихом океане дало подсказку по очистке атмосферы Земли
В Карелии испытают новую линейку лесных машин «Лесник-2» от КАМАЗа

Популярные статьи

Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter