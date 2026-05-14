Inthenews
Космический блокбастер «Проект Аве Мария» возглавил чарты цифровых продаж за сутки после релиза
Научно-фантастическая картина «Project Hail Mary» вышла на цифровых платформах 12 мая и уже обогнала по продажам фильм «Аватар. Огонь и пепел», который ранее удерживал лидерство в чартах

Релиз в цифровом формате был отложен специально, чтобы зрители могли оценить масштабные визуальные эффекты на большом экране. Картина с Райаном Гослингом (Ryan Gosling) в главной роли собрала 656,3 миллиона долларов по всему миру с момента кинотеатрального дебюта 20 марта. Это делает её самым кассовым проектом студии Amazon MGM Studios на сегодняшний день.

                                                                  Изображение: Amazon MGM Studios

Сюжет рассказывает об учёном Райланде Грейсе, который приходит в себя на космическом корабле без воспоминаний и постепенно узнаёт, что должен предотвратить гибель человечества. Многие зрители и критики сравнили фильм с картиной «Марсианин» Ридли Скотта, также основанной на произведении Энди Вейра (Andy Weir).

Режиссёрами выступили Фил Лорд и Крис Миллер. В фильме также снялись Сандра Хюллер, Джеймс Ортис и Лайонел Бойс. Дата выхода на стриминговом сервисе Prime Video пока не объявлена. Предполагается, что это произойдет в начале лета.

#научно-фантастический блокбастер #проект "аве мария
Источник: yahoo.com
