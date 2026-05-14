This_is_the_way
В заливе Петра Великого нашли затонувший в 1906 году пароход
Гидрографическое судно «Антарктида» Тихоокеанского флота обнаружило в заливе Петра Великого пароход. Предположительно, это «Князь Горчаков», который подорвался на мине в 1906 году.

Моряки с гидрографического судна «Антарктида» (Тихоокеанский флот) проводили обычные работы в акватории залива Петра Великого и неожиданно обнаружили на морском дне крупный объект. Предварительно его идентифицировали как пароход «Князь Горчаков», который в 1906 году подорвался на мине неподалёку от Владивостока.

Изображение: Flux

Совместно с активистами фонда «Люди моря» военные осмотрели находку. Сверка с архивными документами и внешний осмотр показали, что форма и размеры затонувшего судна соответствуют данным о «Князе Горчакове». Для более тщательного изучения решено применить подводные телеуправляемые аппараты без экипажа.

Судно было построено в Англии в 1901 году и приписано к одесскому порту. 18 мая 1906 года «Князь Горчаков» оказался у острова Аскольд (Японское море, залив Петра Великого). Пароход наскочил на мину, в результате чего носовая часть корпуса получила огромную пробоину. Команда успела эвакуироваться, после чего судно затонуло.

Поиск останков «Князя Горчакова» — лишь один из эпизодов большой работы по очистке акваторий. В рамках федеральной программы «Генеральная уборка» в 2026 году планируется поднять и утилизировать 17 затонувших судов. Среди них — одно из двенадцати судов, покоящихся на дне порта Тикси, а также корабли, затонувшие в бухте Лососей на Сахалине.

#россия #затонувший корабль #морская археология #«князь горчаков» #пароход
Источник: www1.ru
