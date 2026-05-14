Сумма в основном состоит из 80 часов работы механиков ($37000). Гиперкар мощностью 1049 л.с. выставлен на аукцион.

Редчайший экземпляр Mercedes-AMG One, отделанный в эксклюзивной зелёной краске Reingrün (опция за $32 200), вот-вот уйдёт с молотка RM Sotheby's. С пробегом в скромные 185 км этот гиперкар уже прошёл первое плановое обслуживание Service A. Его стоимость составила $44 100, а гарантия продлена до февраля 2028 года. Такие цифры подчёркивают специфику ухода за подобной техникой.

Фото: carscoops.com

Разработка модели заняла годы: инженеры Mercedes-AMG адаптировали 1,6-литровый турбированный V6 из Формулы-1 для дорог общего пользования, дополнив его четырьмя электромоторами. Итог — 1049 л.с., разгон до 100 км/ч за 2,9 секунды, до 200 км/ч — за 7 секунд и максималка в 352 км/ч. Гиперкар установил рекорд Нюрбургринга среди серийных машин. Всего собрали 275 единиц к концу 2023 года.

Основную сумму прохождения технического обслуживания ($37 050) заняли 80 часов квалифицированного труда по ставке $463 в час. Запчасти тоже недешёвы: воздушный фильтр обошёлся в $2195, фильтр масла АКПП — в $2696, даже сливная пробка — в $176. Моторное масло для 10 литров стоило $652.

Внешний вид действительно уникален, хоть и типичен для гиперкара: яркий Reingrün сочетается с матовым карбоном на переднем сплиттере, боковых порогах, заднем диффузоре, ковше на крыше и стабилизаторе. Магниевые колёса покрыты матовым чёрным лаком, тормозные суппорты окрашены тоже в чёрный, но уже глянцевые.

Интерьер оформлен премиальной кожей Nappa в оттенке Magma Grey с зелёной прострочкой, где карбон доминирует в кокпите. Аудиосистема Sonus Faber добавляет комфорта для редких поездок. В продажу входят все аксессуары: кастомные наушники Sennheiser, инструментал с креплениями для гоночных ремней, ключ для центральных гаек и даже винты для номерного знака.