Олег Пантелеев считает, что турбовинтовой Ил-114-300 решит проблему малых аэропортов и слабого пассажиропотока. Самолёт особенно востребован в Сибири и на Дальнем Востоке, где сможет заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26.

Технические вопросы по новому региональному лайнеру Ил-114-300 практически сняты, и теперь основное внимание уделяется его роли в отечественной авиации. Как заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, эта машина создана для линий с невысоким пассажиропотоком и плохо оборудованными аэродромами. Самолёт идеально подходит для ежедневных рейсов на короткие и средние дистанции, возвращая региональной авиации мобильность и регулярность.

Изображение: Grok

Наиболее эффективно Ил-114-300 покажет себя на маршрутах протяжённостью 500–600 километров. На таких направлениях реактивные суда оказываются излишне дорогими и прожорливыми, а крупные лайнеры просто не заполняются. Главные «полигоны» для новой модели — Сибирь и Дальний Восток, где до сих пор летают ветераны Ан-24 и Ан-26. Замена позволит увеличить частоту вылетов и перейти к ежедневному сообщению там, где сейчас рейсы выполняются раз в несколько дней.

География применения Ил-114-300 не ограничится удалёнными территориями. Эксперт отмечает, что самолёт может использоваться даже на некоторых маршрутах из Москвы и Санкт-Петербурга — там, где спрос на перевозки невелик. Кроме того, лайнер способен летать за рубеж: в Китай, Монголию или Беларусь. Правда, для международных рейсов потребуется заранее продуманная система поставок запчастей и сервисного обслуживания за границей.

Свой выбор в пользу турбовинтовой схемы конструкторы объясняют просто: такие двигатели значительно экономичнее на коротких этапах, позволяют садиться на короткие и даже грунтовые полосы, не требуют высоких скоростей. Реактивные лайнеры быстрее, но на региональных линиях их преимущество обходится слишком дорого. Ил-114-300 же даёт оптимальный баланс расхода топлива, вместимости и доступности, что делает его реальным кандидатом на роль «работяги» для малой авиации.