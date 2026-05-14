Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Авиаэксперт Олег Пантелеев: Ил-114-300 готов вдохнуть новую жизнь в региональные перевозки
Олег Пантелеев считает, что турбовинтовой Ил-114-300 решит проблему малых аэропортов и слабого пассажиропотока. Самолёт особенно востребован в Сибири и на Дальнем Востоке, где сможет заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26.

Технические вопросы по новому региональному лайнеру Ил-114-300 практически сняты, и теперь основное внимание уделяется его роли в отечественной авиации. Как заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, эта машина создана для линий с невысоким пассажиропотоком и плохо оборудованными аэродромами. Самолёт идеально подходит для ежедневных рейсов на короткие и средние дистанции, возвращая региональной авиации мобильность и регулярность.

Изображение: Grok

Наиболее эффективно Ил-114-300 покажет себя на маршрутах протяжённостью 500–600 километров. На таких направлениях реактивные суда оказываются излишне дорогими и прожорливыми, а крупные лайнеры просто не заполняются. Главные «полигоны» для новой модели — Сибирь и Дальний Восток, где до сих пор летают ветераны Ан-24 и Ан-26. Замена позволит увеличить частоту вылетов и перейти к ежедневному сообщению там, где сейчас рейсы выполняются раз в несколько дней.

География применения Ил-114-300 не ограничится удалёнными территориями. Эксперт отмечает, что самолёт может использоваться даже на некоторых маршрутах из Москвы и Санкт-Петербурга — там, где спрос на перевозки невелик. Кроме того, лайнер способен летать за рубеж: в Китай, Монголию или Беларусь. Правда, для международных рейсов потребуется заранее продуманная система поставок запчастей и сервисного обслуживания за границей.

Свой выбор в пользу турбовинтовой схемы конструкторы объясняют просто: такие двигатели значительно экономичнее на коротких этапах, позволяют садиться на короткие и даже грунтовые полосы, не требуют высоких скоростей. Реактивные лайнеры быстрее, но на региональных линиях их преимущество обходится слишком дорого. Ил-114-300 же даёт оптимальный баланс расхода топлива, вместимости и доступности, что делает его реальным кандидатом на роль «работяги» для малой авиации.

#россия #ростех #гражданская авиация #оак #ил-114-300 #ил-114 #кб ильюшина #авиаэксперт #региональная авиация
Источник: www1.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
В России в 8 раз сократился импорт автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с.
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Одноплатный ПК Sipeed K3 с NPU на 60 TOPS запускает ИИ-модели объёмом до 30 млрд параметров
Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
На фоне рухнувших в Китае продаж на 48% Honda закрывает завод и сворачивает выпуск трёх моделей авто
Steam Controller издаёт «крик Вильгельма» при падении
В России почти на 24% сократилось производство шин для легковых автомобилей
Сборка на Ryzen 5 5500 с RTX 5060 8 ГБ протестирована в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Micron объявила о поставках образцов серверных модулей памяти DDR5-9200 RDIMM объёмом 256 ГБ
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
На сайте Instant Gaming появилась страница предзаказа на GTA 6
Origin Code показала память DDR5-6200 с жидкостным охлаждением и встроенным ЖК-экраном
Внедорожник Esteo MX российского производства поступит в продажу летом
Горелкин обвинил GitHub в дискриминации россиян и предложил переходить на российские Git‑платформы

Популярные статьи

Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter