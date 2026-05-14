Чуть ранее состоялся официальный релиз Forza Horizon 6, и эксперт YouTube-канала Karan Benchmarks уже протестировал игру на целом ряде бюджетных видеокарт Nvidia, включая GeForce GTX 1650, RTX 3050, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 4060 и RTX 5050.
Тестовый ПК, оснащённый процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- 1080p, низкие настройки, Native TAA: GTX 1650 – 53 fps/43 fps
- 1080p, средние настройки, Native TAA: GTX 1650 – 42 fps/34 fps
- 1080p, высокие настройки, Native TAA: GTX 1650 – 30 fps/38 fps
- 1080p, пресет Extreme, Native DLAA: RTX 3050 – 55 fps/49 fps, RTX 3060 – 75 fps/66 fps, RTX 3060 Ti – 86 fps/70 fps, RTX 4060 – 82 fps/71 fps, RTX 5050 – 80 fps/68 fps
- 1080p, пресет Extreme, DLSS Quality: RTX 3050 – 67 fps/59 fps, RTX 3060 – 87 fps/67 fps, RTX 3060 Ti – 99 fps/69 fps, RTX 4060 – 94 fps/71 fps, RTX 5050 – 100 fps/74 fps
- 1080p, пресет Ultra, RT Ultra, Native DLAA: RTX 3050 – 42 fps/36 fps, RTX 3060 – 52 fps/45 fps, RTX 3060 Ti – 66 fps/57 fps, RTX 4060 – 59 fps/51 fps, RTX 5050 – 61 fps/53 fps
- 1080p, пресет Ultra, RT Ultra, DLSS Quality: RTX 3050 – 51 fps/43 fps, RTX 3060 – 65 fps/55 fps, RTX 3060 Ti – 82 fps/66 fps, RTX 4060 – 76 fps/64 fps, RTX 5050 – 76 fps/62 fps
- 1080p, пресет Extreme, Native DLSS, FG 2x: RTX 4060 – 122 fps/50 fps, RTX 5050 – 131 fps/54 fps
- 1080p, пресет Ultra, RT Ultra, Native DLAA, FG 2x: RTX 4060 – 97 fps/40 fps, RTX 5050 – 102 fps/43 fps
- 1440p, пресет Extreme, Native DLAA: RTX 3060 – 53 fps/48 fps, RTX 3060 Ti – 65 fps/58 fps, RTX 4060 – 57 fps/50 fps, RTX 5050 – 56 fps/50 fps
- 1440p, пресет Extreme, DLSS Balanced: RTX 3060 – 70 fps/61 fps, RTX 3060 Ti – 85 fps/72 fps, RTX 4060 – 79 fps/67 fps, RTX 5050 – 76 fps/63 fps
- 1440p, пресет Ultra, RT Ultra, Native DLAA: RTX 3060 – 39 fps/35 fps, RTX 3060 Ti – 44 fps/39 fps, RTX 4060 – 43 fps/35 fps, RTX 5050 – 44 fps/38 fps
- 1440p, пресет Ultra, RT Ultra, DLSS Balanced: RTX 3060 – 57 fps/50 fps, RTX 3060 Ti – 63 fps/52 fps, RTX 4060 – 60 fps/52 fps, RTX 5050 – 64 fps/55 fps
- 1440p, пресет Extreme, DLSS Balanced, FG 2x: RTX 4060 – 106 fps/42 fps, RTX 5050 – 106 fps/44 fps
- 1440p, пресет Ultra, RT Ultra, DLSS Balanced, FG 2x: RTX 4060 – 87 fps/68 fps, RTX 5050 – 93 fps/40 fps
- 4K, пресет Extreme, DLSS Performance: RTX 3060 – 39 fps/36 fps, RTX 3060 Ti – 47 fps/43 fps, RTX 4060 – 48 fps/43 fps, RTX 5050 – 48 fps/42 fps
Как показывают тесты, разработчики неплохо оптимизировали Forza Horizon 6, что позволяет запускать игру с приемлемой частотой кадров на высоких настройках в 1080p даже обладателям GTX 1650, тогда как для пресетов Extreme и Ultra понадобится как минимум RTX 3050, а повышение разрешения до 1440p и 4K потребует RTX 3060 и выше.