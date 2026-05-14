Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Forza Horizon 6 протестировали на бюджетных видеокартах Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Игру тестировали на ПК с процессором Core i5-13600K.

Чуть ранее состоялся официальный релиз Forza Horizon 6, и эксперт YouTube-канала Karan Benchmarks уже протестировал игру на целом ряде бюджетных видеокарт Nvidia, включая GeForce GTX 1650, RTX 3050, RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 4060 и RTX 5050.

Источник фото: Polygon/Playground Games/Xbox Game Studios

Тестовый ПК, оснащённый процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • 1080p, низкие настройки, Native TAA: GTX 1650 – 53 fps/43 fps
  • 1080p, средние настройки, Native TAA: GTX 1650 – 42 fps/34 fps
  • 1080p, высокие настройки, Native TAA: GTX 1650 – 30 fps/38 fps
  • 1080p, пресет Extreme, Native DLAA: RTX 3050 – 55 fps/49 fps, RTX 3060 – 75 fps/66 fps, RTX 3060 Ti – 86 fps/70 fps, RTX 4060 – 82 fps/71 fps, RTX 5050 – 80 fps/68 fps
  • 1080p, пресет Extreme, DLSS Quality: RTX 3050 – 67 fps/59 fps, RTX 3060 – 87 fps/67 fps, RTX 3060 Ti – 99 fps/69 fps, RTX 4060 – 94 fps/71 fps, RTX 5050 – 100 fps/74 fps
  • 1080p, пресет Ultra, RT Ultra, Native DLAA: RTX 3050 – 42 fps/36 fps, RTX 3060 – 52 fps/45 fps, RTX 3060 Ti – 66 fps/57 fps, RTX 4060 – 59 fps/51 fps, RTX 5050 – 61 fps/53 fps
  • 1080p, пресет Ultra, RT Ultra, DLSS Quality: RTX 3050 – 51 fps/43 fps, RTX 3060 – 65 fps/55 fps, RTX 3060 Ti – 82 fps/66 fps, RTX 4060 – 76 fps/64 fps, RTX 5050 – 76 fps/62 fps
  • 1080p, пресет Extreme, Native DLSS, FG 2x: RTX 4060 – 122 fps/50 fps, RTX 5050 – 131 fps/54 fps
  • 1080p, пресет Ultra, RT Ultra, Native DLAA, FG 2x: RTX 4060 – 97 fps/40 fps, RTX 5050 – 102 fps/43 fps
  • 1440p, пресет Extreme, Native DLAA: RTX 3060 – 53 fps/48 fps, RTX 3060 Ti – 65 fps/58 fps, RTX 4060 – 57 fps/50 fps, RTX 5050 – 56 fps/50 fps
  • 1440p, пресет Extreme, DLSS Balanced: RTX 3060 – 70 fps/61 fps, RTX 3060 Ti – 85 fps/72 fps, RTX 4060 – 79 fps/67 fps, RTX 5050 – 76 fps/63 fps
  • 1440p, пресет Ultra, RT Ultra, Native DLAA: RTX 3060 – 39 fps/35 fps, RTX 3060 Ti – 44 fps/39 fps, RTX 4060 – 43 fps/35 fps, RTX 5050 – 44 fps/38 fps
  • 1440p, пресет Ultra, RT Ultra, DLSS Balanced: RTX 3060 – 57 fps/50 fps, RTX 3060 Ti – 63 fps/52 fps, RTX 4060 – 60 fps/52 fps, RTX 5050 – 64 fps/55 fps
  • 1440p, пресет Extreme, DLSS Balanced, FG 2x: RTX 4060 – 106 fps/42 fps, RTX 5050 – 106 fps/44 fps
  • 1440p, пресет Ultra, RT Ultra, DLSS Balanced, FG 2x: RTX 4060 – 87 fps/68 fps, RTX 5050 – 93 fps/40 fps
  • 4K, пресет Extreme, DLSS Performance: RTX 3060 – 39 fps/36 fps, RTX 3060 Ti – 47 fps/43 fps, RTX 4060 – 48 fps/43 fps, RTX 5050 – 48 fps/42 fps

Как показывают тесты, разработчики неплохо оптимизировали Forza Horizon 6, что позволяет запускать игру с приемлемой частотой кадров на высоких настройках в 1080p даже обладателям GTX 1650, тогда как для пресетов Extreme и Ultra понадобится как минимум RTX 3050, а повышение разрешения до 1440p и 4K потребует RTX 3060 и выше.

#forza horizon 6
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
В России в 8 раз сократился импорт автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с.
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Одноплатный ПК Sipeed K3 с NPU на 60 TOPS запускает ИИ-модели объёмом до 30 млрд параметров
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
Steam Controller издаёт «крик Вильгельма» при падении
Региональный оппонент Китая успешно протестировал гиперзвуковой двигатель в течение 1200 секунд
«Росатом» построит в Татарстане завод по производству углеродного волокна
В России почти на 24% сократилось производство шин для легковых автомобилей
Micron объявила о поставках образцов серверных модулей памяти DDR5-9200 RDIMM объёмом 256 ГБ
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
В Замбии обнаружены первые признаки нового тектонического разлома Африки
Origin Code показала память DDR5-6200 с жидкостным охлаждением и встроенным ЖК-экраном
Горелкин обвинил GitHub в дискриминации россиян и предложил переходить на российские Git‑платформы
Гиперкар AMG One проехал 185 км — первое техническое обслуживание обошлось в $44100

Популярные статьи

Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter