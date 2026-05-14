«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)

Фильмы, которые можно назвать историческими, выходят крайне редко. Это просто дорого, а вот окупаются далеко не всегда...
[ ] для раздела Блоги

«Повелитель пустыни» («Desert Warrior»), 2025

Изображение: ru.kinorium.comЭто исторический фильм. И снят от Саудовской Аравии. Скорее всего, от арабов там только деньги, ибо режиссером был Руперт Уайатт. А в ролях снялись голливудские актеры Энтони Маки (тот самый «повелитель пустыни») и Бен Кингсли (шахиншах Кисра). 

Изображение: ru.kinorium.comФильм основан на исторических событиях. Но их опять «перелопатили»…

Речь идет о событиях в Аравии примерно в 500-600 годах нашей эры. Когда империя Сасанидов (те самые персы) захватывали территорию нынешнего Йемена. Естественно, арабы нашествию персов были не рады. Но что они могли сделать?

В целом, фильм неплохой. Но он имеет огромный ключевой просчет в глазах европейского/американского зрителя. Они ни сном, ни духом не знают о тех событиях! А сам фильм толком ничего не поясняет. Даже в школьной истории времен СССР тем событиям посвящено мало времени. Сомневаюсь, что в европейском образовании этому периоду истории Востока вообще уделялось внимание.

Прямым аналогом напрашивается фильм «Царство небесное» (2005), который рассказывает о событиях крестовых походов и битву за Иерусалим. Но в том фильме, пусть и были допущены ошибки, все более-менее объяснено. В «Повелители пустыни» - нет. И очень даже зря. И вот из-за этого точно будут некоторым непонятны мои придирки к картине.

Посмотрев данный фильм, я очень заинтересовался, кто такая принцесса Хинд, что поднимала народы Аравии на битву с персами. 

Изображение: ru.kinorium.comСие очень попахивает «воинственным феминизмом». И я стал «копать» историю тех событий…

Главный герой - разбойник. Был ли прототип у него – не важно. Он просто ведет за собой зрителя через события тех лет. Но другие персонажи реальны. Проблема в том, что имена уж сильно искажены. Например, император Кисра – это шахиншах Хосров II Парвиз (570-628 год). 

Изображение: ru.kinorium.comПравил государством Сасанидов с 591 по 628 годы. Почему я так решил? А дело в том, что именно при его правлении в тюрьме умер последний правитель Ан-Нуман III ибн аль-Мунзир, правитель Лахмидов. Тот самый отец принцессы Хинд. И причина разлада отношения некогда покорного Ан-Нумана с Хосровом II также совпадает. Шахиншах хотел жениться на Хинде бинт аль-Нуман, но она убежала и спряталась у аравийских племен. Но вот тут и вылезает главная нестыковка.

Хинд бинт аль-Нуман была поэтессой! И никаких доказательств ее причастности к восстаниям нет. Да и было бы очень странно, что за женщиной пошли на войну совершенно чуждые народы и племена. С чего им так рисковать? Сасаниды были на тот момент непререкаемой силой. Хотя и пытались создавать государство по типу империи Александра Македонского (конфедерация).

Но это не единственный «косяк» фильма. В угоду зрелищности тут вставлены просто нелепые батальные сцены. Маразм начался с того, что повстанцы применили против конницы… стаю голодных гиен! А уважаемый режиссер в курсе, как охотятся гиены? Вот так, влет снести всадника с лошади… Вы уверены? Не спорю: оригинально. Но тупо. Но потом отличились и персы, когда направили боевых слонов на племена. Не то, чтобы не было боевых слонов. Но дело происходило в пустыне. И по фильму, те места, что восставшие оставляли, они специально обезвоживали, засыпая колодцы. Слон – не верблюд. В пустыне без воды ему не выжить. А пьет он много. Так какой смысл таскать за собой груду мяса, которая требует много бесценной воды?

Но главная моя претензия к тому, что режиссер сделал упор на визуальную составляющую, пожертвовав нормальным изложением сюжета. А это было бы совсем не лишним. Зато сам император Кисра показан словно Ксеркс из «300 спартанцев». Ну пафос схож, только ростом не гигант… Зачем так сделано, я не понял.

Тем не менее, этот фильм можно посмотреть, хотя два часа не дадутся вам легко и непринуждённо.

