Количество перезагруженных роутеров исчисляется тысячами, а владельцам советуют сменить оборудование

Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело операцию, в рамках которой удалённо перезагрузило заражённые интернет-роутеры в разных странах мира. Мера была направлена на нейтрализацию вредоносного программного обеспечения, которое якобы было установлено хакерской группировкой Fancy Bear. Вмешательство было сосредоточено на юрисдикции США, но теоретически могло выходить за пределы этой страны, поскольку действия имели более глобальный характер. Источник изображения: Gemini AIПо данным американских властей, злоумышленники взламывали устаревшие модели роутеров и превращали их в часть инфраструктуры для кибершпионажа. Через такие устройства они могли перехватывать интернет-трафик, а также получать доступ к логинам, паролям и другим конфиденциальным данным пользователей.

Для перезагрузки роутеров ФБР США пришлось дожидаться решения суда на удалённое вмешательство. Перезагрузка временно нарушила работу вредоносного программного обеспечения. При этом владельцам все равно советуют сменить роутеры, ссылаясь на необходимость решения первопричины – пострадавшие маршрутизаторы устарели и не получают обновления безопасности.

В ФБР США уточнили, что действия направлены исключительно на обезвреживание вредоносной сети и не связаны с наблюдением за обычными пользователями.