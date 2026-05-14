This_is_the_way
В «Бюро 1440» опровергли копирование Starlink: «Рассвет» работает по иной схеме
Российский спутниковый проект «Рассвет» использует собственную архитектуру связи 5G NTN, интегрируясь с мобильными сетями. В отличие от Starlink, это инфраструктурная платформа для промышленности и удалённых территорий, а не просто «космический интернет».

Генеральный директор «Икс холдинга» и компании «Бюро 1440» Алексей Шелобков в интервью РБК пояснил, что отечественная группировка «Рассвет» не является клоном американской системы Starlink, хотя внешние параллели неизбежны. По его словам, рыночное сравнение естественно, но российские инженеры пошли другим путём, создавая уникальную архитектуру. Задача проекта — не повторять существующие достижения, а вывести спутниковую связь на новый уровень развития, предлагая решения, которых пока нет у конкурентов.

Изображение: 1440.space

Главное технологическое отличие «Рассвета» кроется в использовании стандарта 5G NTN (Non-Terrestrial Networks). Эта архитектура позволяет напрямую стыковать спутниковые каналы с наземными сетями пятого поколения и массовыми пользовательскими устройствами. Кроме того, руководство подчёркивает, что «Бюро 1440» самостоятельно разрабатывает все критические компоненты и системы, обеспечивая технологическую независимость и предсказуемую экономику проекта без оглядки на внешние решения.

Сам проект позиционируется шире, чем просто космический интернет. «Рассвет» создаётся как комплексная инфраструктурная платформа, ориентированная на нужды транспорта, добывающей промышленности, операторов мобильной связи и жителей удалённых территорий России. Это многоцелевая система, призванная ликвидировать цифровое неравенство и обеспечить связью сложные логистические артерии, где прокладка наземных вышек невозможна или экономически нецелесообразна.

В конце марта 2026 года «Бюро 1440» успешно вывело на низкую орбиту первые 16 аппаратов новой группировки. Каждый спутник оснащён поддержкой протокола 5G NTN, усовершенствованной системой лазерной межспутниковой связи, мощными плазменными двигателями и обновлёнными блоками энергопитания. Эти решения уже сейчас позволяют разворачивать высокоскоростную передачу данных без привязки к наземной инфраструктуре, подтверждая заявленный курс на самостоятельное инженерное развитие.

#россия #starlink #связь #спутниковый интернет #старлинк #бюро 1440 #рассвет #спутниковый терминал #икс холдинг
Источник: tass.ru
