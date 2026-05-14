В NJ Tech сравнили GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в Death Stranding 2 и ряде других популярных игр
Тестовая сборка была снабжена процессором Ryzen 5 5600X.

Кризис на рынке памяти продолжает негативно влиять на стоимость компьютерных комплектующих, поэтому геймеры выбирают сборки прошлых поколений в качестве временного решения. В связи с этим эксперт YouTube-канала NJ Tech решил сравнить производительность GeForce GTX 1080 Ti и GeForce RTX 3060 12 ГБ в ряде современных игр.

Источник фото: Amazon

В разрешении 1080p тестовый ПК, оснащённый процессором Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3866 CL16, под управлением Windows 11 25H2 показал следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

  • Crimson Desert (пресет Ultra): GTX 1080 Ti – 35 fps/28 fps, RTX 3060 – 53 fps/42 fps
  • Death Stranding 2: On The Beach (высокие настройки, PICO Native): GTX 1080 Ti – 47 fps/41 fps, RTX 3060 – 59 fps/52 fps
  • Resident Evil Requiem (высокие настройки): GTX 1080 Ti – 68 fps/26 fps, RTX 3060 – 84 fps/70 fps
  • Alan Wake 2 (средние настройки): GTX 1080 Ti – 40 fps/33 fps, RTX 3060 – 47 fps/39 fps
  • Black Myth: Wukong (высокие настройки, TSR 100 %): GTX 1080 Ti – 43 fps/36 fps, RTX 3060 – 49 fps/41 fps
  • Warframe (высокие настройки, TAA 8x, SSAO): GTX 1080 Ti – 111 fps/94 fps, RTX 3060 – 98 fps/84 fps
  • Counter-Strike 2 (средние настройки, MSAA 2x): GTX 1080 Ti – 362 fps/149 fps, RTX 3060 – 326 fps/143 fps
  • Where Winds Meet (пресет Ultra): GTX 1080 Ti – 79 fps/72 fps, RTX 3060 – 73 fps/67 fps
  • Red Dead Redemption 2 (пресет Ultra, высокие настройки TAA): GTX 1080 Ti – 58 fps/50 fps, RTX 3060 – 62 fps/54 fps
  • ARC Raiders (высокие настройки, RT Static, TSR 100 %): GTX 1080 Ti – 82 fps/69 fps, RTX 3060 – 86 fps/74 fps
  • Cyberpunk 2077 (высокие настройки): GTX 1080 Ti – 80 fps/61 fps, RTX 3060 – 83 fps/65 fps

В целом, по средней частоте кадров RTX 3060 12 ГБ опережает GTX 1080 Ti в подавляющем большинстве игр, включая Crimson Desert (+51 %), Death Stranding 2: On The Beach (+26 %), Resident Evil Requiem (+24 %), Alan Wake 2 (+18 %), Black Myth: Wukong (+14 %), Red Dead Redemption 2 (+7 %), ARC Raiders (+5 %) и Cyberpunk 2077 (+4 %). В свою очередь, GTX 1080 Ti быстрее RTX 3060 12 ГБ в Warframe (+13 %), Counter-Strike 2 (+11 %) и Where Winds Meet (+8 %). При этом обе видеокарты обеспечивают приемлемую и даже высокую частоту кадров в современных играх, хотя не всегда на высоких настройках.

#geforce gtx 1080 ti #geforce rtx 3060
Источник: youtube.com
