Археологи нашли в сибирской пещере моляр неандертальца с глубоким отверстием. Исследователи считают, что древнему человеку сознательно просверлили зуб каменным инструментом, чтобы удалить больной участок.

Ученые из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН опубликовали исследование в журнале PLOS One. Они изучили зуб, найденный в Чагырской пещере на Алтае, и пришли к выводу: неандертальцы умели лечить кариес с помощью сверления.

Зуб принадлежал взрослому человеку, который жил примерно 59–49 тысяч лет назад. В центре моляра — глубокая полость, доходящая до пульповой камеры, где находятся нервы и сосуды. Форма отверстия и следы на нем не похожи на случайное повреждение. К тому же зуб носит следы износа после операции: человек пользовался им еще долгое время.

Российские специалисты провели эксперимент на трех современных зубах. Они повторили отверстие той же формы с помощью каменного орудия, похожего на найденные в Чагырской пещере. Микроскопические бороздки совпали. По словам археолога Ксении Колобовой, это древнейший известный пример инвазивной стоматологической хирургии.

Процедура требовала диагностики источника боли, выбора подходящего инструмента и точных движений пальцами. Соавтор исследования Лидия Зоткина отметила: операцию было бы очень больно переносить без анестезии. Сам факт, что неандерталец выдержал такое сверление зуба каменным инструментом, исследовательница назвала свидетельством поразительной силы воли. Также ученые нашли следы использования зубочисток. До сих пор самым древним доказательством стоматологии считался зуб хомо сапиенс из Италии возрастом около 14 тысяч лет.