КАМАЗ и «Сегежа Групп» начинают в Карелии испытания полностью отечественной линейки лесных машин «Лесник-2» (харвестер, форвардер, сортиментовоз), пришедшей на смену импортосодержащей версии «Лесник-1». Проект призван заместить выпавшие после 2022 года объёмы иностранной техники и воссоздать в России лесное машиностроение.

Отечественный автогигант и один из крупнейших лесопромышленных холдингов страны заключили соглашение о тестировании обновлённой линейки машин «Лесник-2». Полигоном станет карельский филиал «Сегежского ЦБК» — место с тяжёлым климатом и сложным рельефом, характерным для российского Севера.

В отличие от первой версии («Лесник-1»), где ещё использовались импортные детали, «Лесник-2» собран исключительно из отечественных комплектующих, устойчивых к санкционному давлению. Линейка перекрывает все этапы лесозаготовки — от повалки деревьев до транспортировки готовой древесины и вспомогательных работ. В Карелию направляются три модернизированные модели: харвестер КАМАЗ-1010, форвардер КАМАЗ-1012, сортиментовоз с гидроманипулятором на шасси КАМАЗ-65955.

Сотрудники «Сегежи» проверят, насколько конструкторское бюро КАМАЗа учло замечания, которые тестировщики собирали во время предыдущих пробегов (первые экземпляры испытывались здесь же с 2024 года). Глава КАМАЗа Сергей Когогин подчеркнул, что мнение механиков и операторов, работающих в реальных условиях, позволит довести технику до конвейера с учётом истинных потребностей лесозаготовителей.

Президент «Сегежа Групп» Кирилл Арсентьев добавил: холдингу жизненно необходимо заменить выпадающие объёмы зарубежной техники российскими аналогами, не жертвуя ни производительностью, ни безопасностью. Если машины подтвердят заявленные характеристики, компания готова включить их в свой парк.

До 2022 года Россия ежегодно закупала около 1100 единиц лесной техники за границей. После ухода иностранных брендов возник острый дефицит: парк стареет, а поставки запчастей нарушены. Совместная инициатива КАМАЗа и «Сегежи» стартовала в 2022 году при поддержке Минпромторга. Ключевая задача — возродить в стране лесное машиностроение и полностью закрыть потребности отрасли за счёт собственного производства.