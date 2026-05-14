Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
В Карелии испытают новую линейку лесных машин «Лесник-2» от КАМАЗа
КАМАЗ и «Сегежа Групп» начинают в Карелии испытания полностью отечественной линейки лесных машин «Лесник-2» (харвестер, форвардер, сортиментовоз), пришедшей на смену импортосодержащей версии «Лесник-1». Проект призван заместить выпавшие после 2022 года объёмы иностранной техники и воссоздать в России лесное машиностроение.

Отечественный автогигант и один из крупнейших лесопромышленных холдингов страны заключили соглашение о тестировании обновлённой линейки машин «Лесник-2». Полигоном станет карельский филиал «Сегежского ЦБК» — место с тяжёлым климатом и сложным рельефом, характерным для российского Севера.

Фото: kamaz.ru

В отличие от первой версии («Лесник-1»), где ещё использовались импортные детали, «Лесник-2» собран исключительно из отечественных комплектующих, устойчивых к санкционному давлению. Линейка перекрывает все этапы лесозаготовки — от повалки деревьев до транспортировки готовой древесины и вспомогательных работ. В Карелию направляются три модернизированные модели: харвестер КАМАЗ-1010, форвардер КАМАЗ-1012, сортиментовоз с гидроманипулятором на шасси КАМАЗ-65955.

Сотрудники «Сегежи» проверят, насколько конструкторское бюро КАМАЗа учло замечания, которые тестировщики собирали во время предыдущих пробегов (первые экземпляры испытывались здесь же с 2024 года). Глава КАМАЗа Сергей Когогин подчеркнул, что мнение механиков и операторов, работающих в реальных условиях, позволит довести технику до конвейера с учётом истинных потребностей лесозаготовителей.

Президент «Сегежа Групп» Кирилл Арсентьев добавил: холдингу жизненно необходимо заменить выпадающие объёмы зарубежной техники российскими аналогами, не жертвуя ни производительностью, ни безопасностью. Если машины подтвердят заявленные характеристики, компания готова включить их в свой парк.

До 2022 года Россия ежегодно закупала около 1100 единиц лесной техники за границей. После ухода иностранных брендов возник острый дефицит: парк стареет, а поставки запчастей нарушены. Совместная инициатива КАМАЗа и «Сегежи» стартовала в 2022 году при поддержке Минпромторга. Ключевая задача — возродить в стране лесное машиностроение и полностью закрыть потребности отрасли за счёт собственного производства.

#россия #ростех #камаз #сортиментовоз #форвардер #харвестер #лесник-2 #лесное машиностроение
Источник: kamaz.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
В России в 8 раз сократился импорт автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с.
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Консольный эксклюзив Return to Castle Wolfenstein: Cursed Sands портировали на ПК
Одноплатный ПК Sipeed K3 с NPU на 60 TOPS запускает ИИ-модели объёмом до 30 млрд параметров
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км
На фоне рухнувших в Китае продаж на 48% Honda закрывает завод и сворачивает выпуск трёх моделей авто
В России почти на 24% сократилось производство шин для легковых автомобилей
Steam Controller издаёт «крик Вильгельма» при падении
NVIDIA выпустила новый графический драйвер Game Ready 596.49 WHQL с поддержкой Forza Horizon 6
Сборка на Ryzen 5 5500 с RTX 5060 8 ГБ протестирована в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Micron объявила о поставках образцов серверных модулей памяти DDR5-9200 RDIMM объёмом 256 ГБ
На сайте Instant Gaming появилась страница предзаказа на GTA 6
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
Внедорожник Esteo MX российского производства поступит в продажу летом

Популярные статьи

Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter