Владельцы видеокарт RDNA 3 получат доступ к новой технологии масштабирования в июле.

Технология масштабирования AMD FSR Upscaling 4.1 официально станет доступна владельцам видеокарт Radeon RX 7000 на базе архитектуры RDNA 3 в июле этого года. Об этом заявил Джек Хюинь (Jack Huynh), старший вице-президент и генеральный директор подразделения Computing and Graphics в компании AMD. В частности, объявление появилось на YouTube канале AMD Gaming.

Источник изображения: AMD Gaming, YouTube (и далее)

Хюинь подчеркнул, что на момент релиза технология будет работать на видеокартах Radeon RX 7000 семейства RDNA 3 более в чем 300 играх. Как и ожидалось, для этих видеокарт в FSR Upscaling 4.1 будет использоваться модель, оптимизированная для целочисленных вычислений в формате INT8. Кроме этого, AMD FSR Upscaling 4.1 заработает и на видеокартах Radeon RX 6000 семейства RDNA 2, но позже — релиз ожидается в начале 2027 года. Видеокарты прошлых поколений не поддерживают аппаратное ускорение вычислений в формате FP8, на которые опирается оригинальная версия FSR 4.

В марте на игровых консолях Sony PlayStation 5 Pro началось развёртывание обновлённой версии технологии масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), основанной на целочисленной реализации алгоритмов AMD FSR 4 (Redstone).