Устройства от известного своим необычным дизайном производителя добираются до российских прилавков

Недавно компания Nothing представила следующее поколение своих смартфонов, модели Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro. До конца месяца возможность стать обладателем одного из этих необычных по меркам рынка смартфонов устройств получат и российские покупатели. Стало известно, что в магазинах DNS продажи аппаратов уже стартовали по ценам 49 999 рублей и 59 999 рублей соответственно.В линейке Phone (4a) производитель поставил перед собой задачу подобрать оптимальное сочетание эстетики, скорости и функциональных возможностей. Смартфон предлагает обновлённый внешний вид, аккумуляторы большой ёмкости, наиболее современные камеры и мощные возможности на основе алгоритмов искусственного интеллекта.Оба устройства обладают аккумуляторами ёмкостью 5 080 мАч и поддерживают быструю зарядку мощностью 50 Вт, которая сведёт к минимуму простои в работе. Что касается программного обеспечения, поверх последней версии Android установлена оболочка Nothing OS 4.1, минималистичная, плавно работающая и интуитивно понятная даже новичкам. В её состав входят такие интеллектуальные функции, как Essential AI и облачное пространство Space, которые делают возможной кроссплатформенную синхронизацию.Для защиты данных от посторонних можно воспользоваться располагающимся под экраном сканером отпечатков пальцев. Что касается физической защиты устройств от внешних воздействий, аппарат отвечает требованиям сертификата IP64 и не боится пыли и брызг.Младшая модель Phone (4a) приносит как яркий внешний вид, так и достаточную для повседневных задач производительность, высокую и стабильную. В смартфонах нынешнего поколения Nothing решила привлечь внимание потенциальных покупателей цветовым разнообразием, поскольку кроме традиционных чёрных и белых вариантов есть розовый и цветное стекло.Младшая модель обладает экраном AMOLED с диагональю 6,78 дюйма, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Это означает высокий уровень плавности картинки и возможность разглядеть её даже на самом ярком полуденном солнце. За скорость взаимодействия с устройством отвечает процессор Snapdragon 7s Gen 4. На выбор доступны варианты аппарата с объёмом оперативной памяти 8 или 12 ГБ, тогда как объём хранилища равен 256 ГБ.Для любителей мобильной фотографии и съёмки видео предназначается основная камера с разрешением 50 Мп и две дополнительные задние камеры, в том числе перископический телеобъектив. Разрешение передней камеры для съёмки селфи и проведения видеоконференций равно 32 Мп.Отличительной чертой устройства, которую не найти на смартфонах других производителей, является цветовая панель Glyph Bar. Она состоит из 63 мини-светодиодов, позволяя гибко настраивать цветовые уведомления по своему вкусу.Флагманскую модель Phone (4a) Pro можно выбрать в розовом, чёрном и серебристом цветах. Это устройство с чуть более крупным экраном AMOLED с диагональю 6,83 дюйма. Частота обновления также увеличена до 144 Гц, пиковая яркость выросла до 5 000 нит.Более продвинутый процессор Snapdragon 7 Gen 4 приносит повышенный уровень производительности. В этом ему помогают оперативная память типа LPDDR5X и хранилище стандарта UFS 3.1.Главная камера основана на сенсоре Sony LYT-700C. Рядом с ней находится перископический телеобъектив, а дополняет набор селфи-камера 32 Мп.Панель Glyph Matrix на этом устройстве также усилена, поскольку состоит из 137 мини-светодиодов, обеспечивая ещё большую гибкость цветового взаимодействия с устройством. Наконец, уровень защиты увеличен до IP65.Серия аппаратов Phone (4a) ещё раз показала, насколько серьёзно Nothing относится к проработке дизайна мобильного устройства, превращая его в персонализированного и функционального помощника.Реклама: HongChang Supply Chain Limited, Рег.номер 2731622, erid 2SDnjcG6Kuc