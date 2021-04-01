Рогатка

Цена $15

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Инновационный инструмент для любого современного рыболова - рогатка. Сделана качественно. В комплекте также идет специальная нейлоновая леска.

Подземный металлоискатель MD4030

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Цена $38

КУПИТЬ ТУТ - TX-850

Бюджетный и потому популярный прибор хорошо подходит для поиска черного металла. Монеты и всякую мелочь находит на глубине ~ до 15 см, сравнительно крупные объекты видит на глубине более 40 см. Аппарат приезжает в разобранном виде в небольшой картонной коробке. На сборку уходит не более двух минут.

Рация Baofeng UV-5R

Цена $22

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Это одна из самых популярных раций в своем классе. Работает на большие расстояния, включая и пересеченную местность с растительностью. Есть поддержка двухканального режима, есть FМ-радио, динамик довольно громкий. Кроме того, есть подсветка и фонарик.

Электрическая газонокосилка Prostormer

Цена $62

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Отлично справится с небольшими и средними газонами. Газонокосилка проста в использовании и имеет комфортное управление. Без особых усилий получите ровный и красивый участок. При ёмкости аккумулятора 2000 мАч время автономной работы составляет 35 - 40 минут.

Колонка Anker Soundcore Motion +

Цена $82

КУПИТЬ ТУТ - JBL PartyBox 300 - JBL Cinema SB160 - JBL CLIP 3 - JBL Flip 5

Компактная колонка мощностью 30 Вт с влагозащищённым корпусом.

Модель поддерживает стандарты Hi-Res Audio и aptX. Две колонки можно объединить в одну стереосистему для вечеринки.

Встроенного аккумулятора хватает на 12 часов прослушивания музыки. Заряжается устройство через порт USB-C.

Массажные очки для глаз

Цена $30

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Очки Abay с 4D подушками для глаз отлично снимают усталость. Также вы можете по Bluetooth подключиться к смартфону, включить музыку и расслабиться во время массажа. Очки оснащены удобным светодиодным дисплеем для выбора режима массажа.

Очиститель воздуха Xiaomi

Цена $116

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Малошумный очиститель воздуха для квартиры. Сделает воздух чище и безопаснее, устранит неприятные запахи, даже те, которые не выветриваются простым проветриванием. Все микрочастицы, летающие в воздухе пройдут через встроенный фильтр и задержатся в нём.

Сабельная пила - насадка на дрель

Цена $18

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Насадка преобразовывает вращательные движения дрели или шуруповёрт, в возвратно-поступательные, что превращает ваш ручной сверлильный инструмент в сабельную пилу. В зависимости от выбранного пильного полотна, приспособление можно использовать для распила различных материалов: дерево, металл, пластик и т.п.

Зеркало-видеорегистратор

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Цена $45.75 - 128

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На выбор есть несколько видом комплектаций. Камера может снимать видео с разрешением 2,5К.

Длинны проводов хватит, чтобы провести их под обшивкой. Видеорегистратор может работать от прикуривателя или USB.

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