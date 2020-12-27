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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: перчатки Xiaomi, стартер для авто 70mai

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Буду полезными на зимней рыбалке или на длительных прогулках. Стельки можно подрезать. Каждая стелька имеет штекер и поставляется с кабелем для подключения к повербанку.

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Цена $9

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Эти стильные перчатки от китайского гиганта Xiaomi являются сенсорными. Кожаные снаружи и утеплённые мехом внутри, они оснащены специальными нестираемыми вставками, позволяющими заниматься спортом даже на морозе, без малейшего риска замёрзнуть.

Портативная сушилка для обуви

Цена $10

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Сделана из термостойких материалов, равномерно нагревается, высушивая и устраняя запах с обуви. Очень удобно в холодное время, ей можно не только высушить обувь, но и просто нагреть, чтобы было комфортно выходить из дома.

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Цена $17

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Питается от повербанка, для которого есть специальный карман. Три температурных режима. Есть целый ряд предосторожностей по использованию и стирке, с ними лучше ознакомиться перед покупкой.

Подставка с подогревом

Цена $10

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Поверхность подставки Xiaomi оборудована встроенными датчиками, которые распознают фарфоровую и керамическую посуду, а затем начинается автоматический нагрев. Подставка способна поддерживать температуру жидкости в чашке на уровне 55 градусов.

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