Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: перчатки Xiaomi, стартер для авто 70mai
Всем привет. Хочу поздравить вас с Наступающим Новым Годом и поделиться с вами вкусным промокодом aliworkman200dec на скидку 200 от 1600 руб.
Подушка
Цена $61
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Подушка с объемной текстурой сделана из приятного на ощупь эластичного полимерного материала, который эффективно распределяет нагрузку. Буквально за секунду принимает изначальную форму. Благодаря ячейкам подушка кажется легкой и "воздушной", но на самом деле она весит примерно 3.5 кг.
Пусковое для авто 70mai
Цена $49
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Xiaomi 70Mai Max - UTRAI - Baseus - UTRAI 22000mah - мощное
Автомобильное устройство, используется для зарядки слабого аккумулятора и запуска двигателя в зимний период времени. Емкость батареи составляет 11000 миллиампер часов.
Робот пылесос XIAOMI Mijia G1
Цена $155
КУПИТЬ ТУТ - ILIFE H70 - Xiaomi Z11 Pro - Roborock S5 Max - Liectroux C30B - ILIFE V7s Plus - ABIR X6
Бюджетная модель, которая несмотря на свою ценовую категорию поддерживает сухую и влажную уборку, а также голосовое и удалённое управление со смартфона. Маршрут и время очистки можно запланировать заранее. Благодаря тонкому корпусу может без проблем мыть пол под мебелью.
Тв-приставка VONTAR X3
Цена $38
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КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi TV Stick - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO
Хочу показать дешевую TV приставку на базе Android 9.0, она имеет процессор Amlogic, 4 гигабайта ОЗУ и хранилище на 32-128 гигабайт. Внутри установлен wi-fi 5Ггц, bluetooth 4.1 и 1 Гбит ethernet порт. Есть поддержка голосового ассистента Google.
Стельки с подогревом
Цена $4
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi - качественные
Буду полезными на зимней рыбалке или на длительных прогулках. Стельки можно подрезать. Каждая стелька имеет штекер и поставляется с кабелем для подключения к повербанку.
Кожаные сенсорные перчатки
Цена $9
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Xiaomi YouPin
Эти стильные перчатки от китайского гиганта Xiaomi являются сенсорными. Кожаные снаружи и утеплённые мехом внутри, они оснащены специальными нестираемыми вставками, позволяющими заниматься спортом даже на морозе, без малейшего риска замёрзнуть.
Портативная сушилка для обуви
Цена $10
Сделана из термостойких материалов, равномерно нагревается, высушивая и устраняя запах с обуви. Очень удобно в холодное время, ей можно не только высушить обувь, но и просто нагреть, чтобы было комфортно выходить из дома.
Жилет с подогревом
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Цена $17
КУПИТЬ ТУТ - куртка с подогревом - Xiaomi Aerogel - Xiaomi 90FUN
Питается от повербанка, для которого есть специальный карман. Три температурных режима. Есть целый ряд предосторожностей по использованию и стирке, с ними лучше ознакомиться перед покупкой.
Подставка с подогревом
Цена $10
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Поверхность подставки Xiaomi оборудована встроенными датчиками, которые распознают фарфоровую и керамическую посуду, а затем начинается автоматический нагрев. Подставка способна поддерживать температуру жидкости в чашке на уровне 55 градусов.
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