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Подушка

Цена $61

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Подушка с объемной текстурой сделана из приятного на ощупь эластичного полимерного материала, который эффективно распределяет нагрузку. Буквально за секунду принимает изначальную форму. Благодаря ячейкам подушка кажется легкой и "воздушной", но на самом деле она весит примерно 3.5 кг.

Пусковое для авто 70mai

Цена $49

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Автомобильное устройство, используется для зарядки слабого аккумулятора и запуска двигателя в зимний период времени. Емкость батареи составляет 11000 миллиампер часов.

Робот пылесос XIAOMI Mijia G1

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Цена $155

КУПИТЬ ТУТ - ILIFE H70 - Xiaomi Z11 Pro - Roborock S5 Max - Liectroux C30B - ILIFE V7s Plus - ABIR X6

Бюджетная модель, которая несмотря на свою ценовую категорию поддерживает сухую и влажную уборку, а также голосовое и удалённое управление со смартфона. Маршрут и время очистки можно запланировать заранее. Благодаря тонкому корпусу может без проблем мыть пол под мебелью.

Тв-приставка VONTAR X3

Цена $38

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КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mi TV Stick - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO

Хочу показать дешевую TV приставку на базе Android 9.0, она имеет процессор Amlogic, 4 гигабайта ОЗУ и хранилище на 32-128 гигабайт. Внутри установлен wi-fi 5Ггц, bluetooth 4.1 и 1 Гбит ethernet порт. Есть поддержка голосового ассистента Google.

Стельки с подогревом

Цена $4

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi - качественные

Буду полезными на зимней рыбалке или на длительных прогулках. Стельки можно подрезать. Каждая стелька имеет штекер и поставляется с кабелем для подключения к повербанку.

Кожаные сенсорные перчатки

Цена $9

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Xiaomi YouPin

Эти стильные перчатки от китайского гиганта Xiaomi являются сенсорными. Кожаные снаружи и утеплённые мехом внутри, они оснащены специальными нестираемыми вставками, позволяющими заниматься спортом даже на морозе, без малейшего риска замёрзнуть.

Портативная сушилка для обуви

Цена $10

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Сделана из термостойких материалов, равномерно нагревается, высушивая и устраняя запах с обуви. Очень удобно в холодное время, ей можно не только высушить обувь, но и просто нагреть, чтобы было комфортно выходить из дома.

Жилет с подогревом

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Цена $17

КУПИТЬ ТУТ - куртка с подогревом - Xiaomi Aerogel - Xiaomi 90FUN

Питается от повербанка, для которого есть специальный карман. Три температурных режима. Есть целый ряд предосторожностей по использованию и стирке, с ними лучше ознакомиться перед покупкой.

Подставка с подогревом

Цена $10

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Поверхность подставки Xiaomi оборудована встроенными датчиками, которые распознают фарфоровую и керамическую посуду, а затем начинается автоматический нагрев. Подставка способна поддерживать температуру жидкости в чашке на уровне 55 градусов.

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