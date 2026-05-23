crazycat21
США рассматривают введение тарифов на импорт чипов для стимулирования внутреннего производства
В эпоху бума искусственного интеллекта Трамп стремится перенести стратегическое производство на территорию Штатов.
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что администрация президента Дональда Трампа продолжает рассматривать вопрос о введении пошлин на импорт полупроводников для стимулирования производства микросхем внутри страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

В ходе своего выступления на мероприятии, посвященном расширению завода по производству микросхем памяти компании Micron Technology в северной Вирджинии, Грир подчеркнул важность использования заградительных пошлин для возвращения производства микросхем в Штаты. При этом он отметил, что никаких «немедленных» тарифов «завтра или на следующей неделе» не ожидается. Чиновник добавил, что обсуждения с представителями отрасли относительно сроков возможного введения пошлин и их масштабов продолжаются.

«Мы хотим убедиться, что сделаем это в правильные сроки и в правильном объеме, чтобы облегчить возвращение производства в страну», – сказал он.

Как отмечает Bloomberg, в начале года Министерство торговли США пришло к выводу, что зависимость от импорта полупроводников представляет угрозу национальной безопасности страны. Поэтому слова Джеймисона Грира только подтверждают приверженность нынешней администрации идее о введении пошлин.

В январе Дональд Трамп воздержался от введения тарифов и поручил чиновникам провести переговоры с крупными зарубежными поставщиками, оставив за собой право на введение более широких пошлин на микросхемы и программу компенсационных сделок в зависимости от результатов переговоров.

По словам Грира, после недавней встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином подход американского лидера к пошлинам на микросхемы остаётся неизменным. Работа его администрации включает в себя усилия по разработке компенсационных мер для защиты производителей микросхем, строящих предприятия на территории США.

«Предполагается, что вам нужно строить здесь, и будет какой-то фактор или множитель, который позволит вам импортировать определенное количество продукции на этапе возвращения производства в страну. Мы привержены тому, что делает Micron, и тому, что делают другие компании в полупроводниковой отрасли», – сказал Грир.

Как отмечает Bloomberg, компания Micron (единственный крупный американский производитель памяти) обязалась инвестировать 200 миллиардов долларов в производство, исследования и разработки на территории США. Из этой суммы более двух миллиардов будут направлены на модернизацию предприятия в Вирджинии. Компания, чья штаб-квартира находится в городе Бойсе, штат Айдахо, также планирует инвестировать десятки миллиардов долларов в строительство дополнительных предприятий в своем родном штате, а также в северной части штата Нью-Йорк.

Санджай Мехротра, генеральный директор Micron, в своём интервью Bloomberg, заявил, что планы компании по расширению производства в США позволят увеличить мощности, необходимые для удовлетворения резко возросшего спроса на микросхемы памяти, вызванного бумом искусственного интеллекта. По его мнению, дефицит на память сохраниться и после 2026 года. Поэтому компания работает над долгосрочными соглашениями с клиентами, чтобы обеспечить им предсказуемость поставок.

Всплеск спроса на продукты памяти привел к росту акций Micron более чем на 163% с начала года. Это также усилило внимание к конкурентам в Южной Корее – компаниям Samsung Electronics и SK Hynix. Все три компании находятся под давлением Вашингтона, требующего расширения производства на территории США. В начале года министр торговли Говард Лютник предупредил, что корейские фирмы рискуют столкнуться с тарифами до 100%, если не предпримут дополнительных мер по расширению производства в Штатах.

Samsung строит завод по производству логических микросхем в Остине, а SK Hynix планирует построить завод по «упаковке» микросхем в Индиане. Однако только Micron производит модули памяти на территории США.

#новости #samsung #технологии #полупроводники #чипы #micron #sk hynix #память #пошлины #модули памяти
Источник: bloomberg.com
