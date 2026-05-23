Китайская технологическая компания DeepSeek, специализирующаяся на искусственном интеллекте (ИИ), заявила, что сохранит значительную скидку на свою флагманскую модель V4-Pro на постоянной основе, поддерживая цены для разработчиков в размере одной четверти от первоначального уровня. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства, на сайте стартапа указано, что DeepSeek что сохранит скидку на модель V4-Pro в размере 75%. Согласно первоначальным планам, срок действия дисконта должен был закончиться в этом месяце. Такой шаг призван усилить конкуренцию в индустрии ИИ, поскольку компаниям из Китая в будущем придётся всё сильнее соперничать с мировыми лидерами отрасли.

Согласно заявлению DeepSeek, цены начинаются от 0,025 юаня за миллион токенов для кэшированного ввода, повышаясь до 3 юаней для некэшированного ввода и до 6 юаней для вывода.

Таким образом, установив более низкую стоимость, DeepSeek стремится укрепить свои позиции на все более «тесном» рынке, где компании снижают цены на интерфейсы прикладного программирования (API) для привлечения разработчиков и корпоративных пользователей.