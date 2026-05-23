Global_Chronicles
В США на аукцион выставили Aston Martin DB9 в стиле агента 007 с огнемётами и дымовыми шашками
В США на продажу выставили Aston Martin DB9 2006 года с необычной доработкой после аварии. Автомобиль получил двигатель Corvette LS3 V8, огнеметы в передней части и набор устройств в стиле фильмов о Джеймсе Бонде.
Мастерские по доработке автомобилей регулярно создают нестандартные проекты, но некоторые из них выходят далеко за пределы обычного тюнинга. Один из таких экземпляров появился на аукционе в США.

 

Изображение: Bring a Trailer Auctions

Компания Conquer Custom из Тампы восстановила Aston Martin DB9 2006 года после серьезной аварии и полностью изменила его конструкцию. Вместо штатного 5,9-литрового V12 автомобиль получил 6,2-литровый двигатель LS3 V8 от Corvette. Вместе с ним установили автоматическую коробку передач 4L65E.

Под капотом также появились кастомный впускной коллектор, доработанный распредвал, длинные выпускные коллекторы и электроника Holley. При этом самые необычные изменения разместили спереди автомобиля.

За решеткой радиатора установили линейный актуатор. Он наклоняет переднюю панель вперtд. Под ней скрываются две установки, похожие на миниганы. Правда это не пулеметы, а огнеметы, выбрасывающие настоящее пламя. Огнеметы работают на пропане и кислородных баллонах, установленных в багажнике. Кроме этого, автомобиль получил дымовые шашки в задней части кузова для эффектных выходов, цифровую приборную панель в стиле Джеймса Бонда и отдельный блок переключателей в салоне.

На момент написания новости ставка на аукционе достигла $38 500. Продавец также предупредил о ряде особенностей машины, включая неработающие стеклоочистители и необходимость медленной заправки топливом.

#автомобиль #aston martin #джеймс бонд #007 #james bond #aston martin db9 #conquer custom #corvette ls3
Источник: bringatrailer.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter