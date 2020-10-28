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Жилет с подогревом

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Жилетка с 5 зонами подогрева, 2 из которых предусмотрительно расположены возле карманов. Имеется несколько режимов обогрева т. е. вы сами можете регулировать температуру. Заряжается от usb.

Цена $65

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Предназначен для распила небольших заготовок, из-за чего является основным инструментом в работе моделистов. Конструкция простая и представляет из себя столик размерами 230 на 180 на 83 миллиметра с мотором и ремнем. В комплекте два диска, пара шестигранников и направляющих, включая транспортир, защитные экраны и блок питания с позиционной регулировкой выходного напряжения для изменения оборотов.

Умная светодиодная лента Yeelight

Цена $31

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Двухметровая LED-лента высокой плотности с RGB-подсветкой повышенной яркости. Работает с приложением Mi Home, интегрируется в умный дом Xiaomi и Homekit.

Электрическая бритва Xiaomi

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Цена $33

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Премиальная бритва от бренда MSN.

скорость вращения до 9100 оборотов в минуту

мощность — 8 Вт

тихая — до 72 дБ

защита от воды IPX5

функция самоочищения, просто опустите головку в воду

аккумулятор 2500mah, хватит на 180 минут работы, Type-C

Цена $21.15 - 54.56

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Электрическая дрель для шлифовально — полировальных работ, использует насадки различного типа для создания текстурных моделей из древесины, камня, металла.

Инструмент работает от 220 вольт, размер патрона 6 мм. Устройство набирает до 33 000 оборотов за считанные секунды, позволяет точно и аккуратно работать даже с хрупкими изделиями.

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