Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: видеорегистратор Xiaomi A800, JBL Boombox 2
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Форма для льда
Цена $2
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Она гораздо удобнее и практичнее пластиковых. Из-за силикона лед очень хорошо отходит от стенок и его не нужно выколупывать, а также лед не впитывает никакие неприятные запахи, потому что закрывается герметичной крышкой.
Беспроводная колонка Anker
Цена $36
КУПИТЬ ТУТ - JBL FLIP 5 - JBL Boombox 2 - Cowin 6110 - Mifa A3
Одна из самых популярных беспроводных колонок на Алиэкспресс. Синхронизируется с гаджетами через Bluetooth 5.0. Мощность 12 Вт. Имеет надежную влагозащиту. Емкости аккумулятора достаточно для 24 часов беспрерывной работы.
Видеорегистратор Xiaomi 70mai A800 4K
Цена $98 с купоном продавца
КУПИТЬ ТУТ - DDPai Mini 3 - Mola N3 - E-ACE с 3 камерами
・качество записи 4K
・матрица Sony IMX 415
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・угол обзора 140°
・разрешение 3840х2160
・динамическое шумоподавление
・управление через смартфон
Машинка для трюков
Цена $18
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - багги Hipac - еще - умный робот
Она имеет 3 пары колес, и благодаря этому, может ездить абсолютно в любом положении и направлении. От такой машинки Ваш ребенок точно будет в восторге.
Жилет с подогревом
Цена $15
КУПИТЬ ТУТ - куртка Xiaomi Aerogel - куртка с подогревом
Жилетка с 5 зонами подогрева, 2 из которых предусмотрительно расположены возле карманов. Имеется несколько режимов обогрева т. е. вы сами можете регулировать температуру. Заряжается от usb.
Настольная циркулярная пила
Цена $65
КУПИТЬ ТУТ или Ручная - Workpro - POSENPRO - HILDA - NEWON - Drillpro - аккумуляторная дисковая пила
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Предназначен для распила небольших заготовок, из-за чего является основным инструментом в работе моделистов. Конструкция простая и представляет из себя столик размерами 230 на 180 на 83 миллиметра с мотором и ремнем. В комплекте два диска, пара шестигранников и направляющих, включая транспортир, защитные экраны и блок питания с позиционной регулировкой выходного напряжения для изменения оборотов.
Умная светодиодная лента Yeelight
Цена $31
КУПИТЬ ТУТ - гирлянда - дешевая
Двухметровая LED-лента высокой плотности с RGB-подсветкой повышенной яркости. Работает с приложением Mi Home, интегрируется в умный дом Xiaomi и Homekit.
Электрическая бритва Xiaomi
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Цена $33
Премиальная бритва от бренда MSN.
- скорость вращения до 9100 оборотов в минуту
- мощность — 8 Вт
- тихая — до 72 дБ
- защита от воды IPX5
- функция самоочищения, просто опустите головку в воду
- аккумулятор 2500mah, хватит на 180 минут работы, Type-C
Дремель
Цена $21.15 - 54.56
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Электрическая дрель для шлифовально — полировальных работ, использует насадки различного типа для создания текстурных моделей из древесины, камня, металла.
Инструмент работает от 220 вольт, размер патрона 6 мм. Устройство набирает до 33 000 оборотов за считанные секунды, позволяет точно и аккуратно работать даже с хрупкими изделиями.
Можете посмотреть прошлые подборки товаров.
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