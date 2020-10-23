Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: очиститель воздуха Xiaomi, электромассажер
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Приспособление для подачи жидкой смазки
Цена $3
Выполнен в виде пистолета с тонким соплом и рычагом. Емкость на 350 мл жидкости, сделан из прочного пластика. Удобная конструкция, можно использовать для смазки деталей, элементов, рабочих узлов и агрегатов.
Мини пила
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Цена $48
Электрическая циркулярная мини пила на 700 ватт мощности, используется для распилов древесины, в строительстве и деревообработке. В комплекте есть 3 различных диска лезвия с направляющими. Скорость вращения на холостом ходу 8200 оборотов в минуту.
Очиститель воздуха Xiaomi
Цена $115
Прибор с датчиком который улавливает сигнал о некачественном составе воздуха. Помимо всего, устройство очищает воздух через многослойный фильтр.
Максимальный обрабатываемый объем до 310 кубических метров. Работает автономно от аккумулятора. Заряжается от сети 220 вольт.
Электромассажер Fastuby
Цена $13.92 - 22.65
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КУПИТЬ ТУТ - для ступней - для спины - Массажный пистолет
После тяжёлой работы или долгой поездки за рулём болит шея и спина? После такого массажера ваша спина станет как новая. Массажер можно использовать прямо за рулём. Также присутствует подогрев, если вдруг вы застудили шею.
Паяльная подставка
Цена $20
Паяльная подставка оснащена гибкими держателями-зажимами. В магазине есть комплекты с лупой, кулером и светодиодной лампой или фонариком.
Качественный шуруповерт
Цена $28 по промокоду SFBB69TGU55O и купон продавца
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ или WOSAI - WARSLEY - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro
Компактный и лёгкий шуруповерт. Когда он ко мне пришел, аккумуляторы были полностью заряжены. Дизайн приятный, сочетание зеленого с черным выглядит достойно. Присутствует фонарик для более комфортной работы в темных участках.
IP камера Xiaomi
Цена $30
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Надежная IP-камера от именитого бренда с подключением по Wi-Fi. Управление через фирменное приложение. Оснащена датчиком движения. Есть ночная съемка, запись на флеш-карту или облако.
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