Цена $3

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Выполнен в виде пистолета с тонким соплом и рычагом. Емкость на 350 мл жидкости, сделан из прочного пластика. Удобная конструкция, можно использовать для смазки деталей, элементов, рабочих узлов и агрегатов.

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Цена $48

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Электрическая циркулярная мини пила на 700 ватт мощности, используется для распилов древесины, в строительстве и деревообработке. В комплекте есть 3 различных диска лезвия с направляющими. Скорость вращения на холостом ходу 8200 оборотов в минуту.

Очиститель воздуха Xiaomi

Цена $115

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Прибор с датчиком который улавливает сигнал о некачественном составе воздуха. Помимо всего, устройство очищает воздух через многослойный фильтр.

Максимальный обрабатываемый объем до 310 кубических метров. Работает автономно от аккумулятора. Заряжается от сети 220 вольт.

Цена $13.92 - 22.65

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КУПИТЬ ТУТ - для ступней - для спины - Массажный пистолет

После тяжёлой работы или долгой поездки за рулём болит шея и спина? После такого массажера ваша спина станет как новая. Массажер можно использовать прямо за рулём. Также присутствует подогрев, если вдруг вы застудили шею.

Паяльная подставка

Цена $20

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Паяльная подставка оснащена гибкими держателями-зажимами. В магазине есть комплекты с лупой, кулером и светодиодной лампой или фонариком.

Качественный шуруповерт

Цена $28 по промокоду SFBB69TGU55O и купон продавца

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ или WOSAI - WARSLEY - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro

Компактный и лёгкий шуруповерт. Когда он ко мне пришел, аккумуляторы были полностью заряжены. Дизайн приятный, сочетание зеленого с черным выглядит достойно. Присутствует фонарик для более комфортной работы в темных участках.

Цена $30

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi IP - Hiseeu - Xiaomi YI - YI Dome - YI Dome X - Уличная - YI Outdoor

Надежная IP-камера от именитого бренда с подключением по Wi-Fi. Управление через фирменное приложение. Оснащена датчиком движения. Есть ночная съемка, запись на флеш-карту или облако.

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