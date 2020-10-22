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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: шуруповерт WOSAI, китайская сим карта
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freedom1
19:20
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omoikane
19:20
хватит вполне. Но я ставил 500 тупо с запасом под ОСь.
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wwr222
19:19
Да мне то все равно.Я все свои игры на тот момент проверил на обоих картах.И знаю,что моя карта 780 в разгоне не дотягивала немного до 780ти.
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дроп Ю
19:19
ты про своего папу не рассказывай
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Gomer S.
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freedom1
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