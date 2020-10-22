Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: шуруповерт WOSAI, китайская сим карта
В этой подборке будут самые удачные и удивительные находки на Aliexpress, которые набирают популярность. Каждый товар выбран по самой низкой цене и у проверенного продавца. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк
Держатель для полотенец
Цена $0.29 - 3.40
Своеобразный крючок для полотенец, который крепится на стену небезызвестным двусторонним скотчем "3M". Сделан из АБС-пластика, его размеры - 56 x 37 x 56 мм. По сути это не крючок, а именно держатель, так как полотенце фиксируется 4 мягкими зубьями.
Сим карта с безлимитным интернетом
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Цена $8
КУПИТЬ ТУТ - безлимит за 180р - за 200р
Купить такую симку могут те, кто живёт в частном секторе или на окраине города, где о высокоскоростном проводном интернете только мечтают. Кстати, для дачи тоже хороший вариант. Для работы симки не нужно качать никаких прошивок для USB-модема. Без проблем можно раздавать wi-fi через роутер.
Популярный паяльник
Цена $7
КУПИТЬ ТУТ - паяльная станция - с феном - паяльник TS100
Набор для пайки имеет всё необходимое: паяльник, жала, припой, щипцы и всё это сочетается с небольшой ценой.. Можно заказать комплект с вольтметром, разными щипцами, цифровой паяльник с выставлением температуры.
Светодиодный фонарь
Цена $2
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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ или ЗДЕСЬ - Xiaomi Beebest - Sofirn SP40 - NexTool
По отзывам светит вполне ярко, белый свет, качественно сделан и батарейки идут в комплекте. Плюс водонепроницаемый алюминиевый корпус усилен пластиком для защиты от падений. На выбор есть несколько моделей, отличаются размером.
Шуруповерт WOSAI
Цена $28
КУПИТЬ ТУТ - Hilda - DEKO - LOMVUM - Drillpro
Качественная дрель от бренда WOSAI на 12Вт. Отличный вариант для дома, когда нужно быстро, что-то починить или собрать. Батарея на 1500mah. На корпусе имеется лазерная указка для точности.
Смарт ТВ приставка VONTAR X3
Цена $36
КУПИТЬ ТУТ - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus - в РФ
Недорогая Android приставка на свежем бюджетном процессоре Amlogic S905X3. Отлично подойдет тем, кто ищет бюджетное устройство для воспроизведения Full HD и Ultra HD контента. Вы также сможете играть в игры, устанавливать приложения, общаться с друзьями в интернете и т.д.
IP-видеокамера Xiaomi
Цена $24
КУПИТЬ ТУТ - YI Dome Guard - YI Dome - YI Dome X - Уличная - YI Outdoor
Портативная камера с функцией обнаружения человека, имеет встроенный wifi приемник, слот для карты памяти sd с сохранением данных на носитель.
Качество видеосвязи 1080р, широкий угол обзора и автономное питание. Устройство можно установить для наблюдения за домом, детьми, в заведениях. Управление осуществляется со смартфона.
Умная розетка
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Цена $9
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mijia ЕС - MOES - Sonoff S26 - Lonsonho - Tuya
- максимальный ток 16А
- управление через приложение
- мониторинг энергопотребления
- Wi-Fi 2.4 ГГц (b/g/n)
- поддержка голосового управления Google Home и Amazon Alexa
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