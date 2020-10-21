Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: батарейки Xiaomi, медиаприставка Vontar
В этой подборке будут самые удачные и удивительные находки на Aliexpress, которые набирают популярность. Каждый товар выбран по самой низкой цене и у проверенного продавца. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк
Ультразвуковой увлажнитель воздуха
Цена $9.75 - 12.56
Он предназначен для создания микроклимата в небольшом пространстве, например, за рабочим столом. Также увлажнитель можно брать с собой в любую поездку. Он может работать от PowerBank'а. Приятным бонусом является красивая подсветка в виде звёздного неба, которую можно включать при помощи отдельной кнопки.
Машинка для стрижки Xiaomi Riwa
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Цена $9.98 - 28.49
Это устройство позволяет выполнять уход за волосами в домашних условиях, обеспечивая качественное и комфортное подстригание. В ней используются острые керамические ножи, которые отличаются высокой прочностью, износостойкостью, они практически не нагреваются в процессе работы. К тому же, такие ножи обеспечивают более тихую работу.
Качественный АКБ NCR18650B
Цена $2.15 - 18.68
КУПИТЬ ТУТ - enelong - Analong AAA - PALO - Xiaomi - ЗУ Liitokala Lii-PD4
Литий-ионный аккумулятор с емкостью 3400mah. Идеально подходит для фонариков, вейп модов и других устройств с форматом для аккумулятора 18650 . К заказу доступен в наборах от 1 до 10 штук.
Активация MS Office
Цена $6.99
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Это пожизненный ключ активации пакета Microsoft Office Pro Plus 2019. Он продается в цифровом варианте. В описании есть инструкция о том, как активировать офисный пакет, используя свой телефон и данный ключ. Ключ продается только для одного компьютера.
Смарт-часы Honor Watch Magic 2
Цена $123
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- Экран 1.39" (454х454) AMOLED
- Водозащита 5ATM
- 10 спортивных режимов
- Встроенная память 4 Гб
- До 14 дней работы
- GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 5.1
Медиаприставка Vontar
Цена $30
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ТВ‑приставка на Android 9.0 оснащена 2/4 ГБ ОЗУ и хранилищем на 16/32/64 ГБ. Работает с 4K‑разрешением, кодеком H.265 и технологией HDR. Есть порты HDMI 2.0, Ethernet, USB 3.0. Поддерживает двухдиапазонный Wi‑Fi и Bluetooth 4.1.
Набор инструментов
Цена $19
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Xiaomi - 126шт. - Другой - DEKO - WORKPRO
Качественные инструменты от бренда WORKPRO, в набор входит молоток, уровень, 3 гаечных ключа и 1 регулируемый, плоскогубцы, нож и отвертка с набором бит. Такой набор точно пригодится в каждом доме.
Сетевой фильтр
Цена $32
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Сетевой фильтр NTONPOWER оснащён розетками и пятью USB-разъёмами для подзарядки различных гаджетов. Количество розеток зависит от модели. Можно заказать доставку товара со склада в РФ.
Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.
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