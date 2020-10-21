Цена $9.75 - 12.56

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Он предназначен для создания микроклимата в небольшом пространстве, например, за рабочим столом. Также увлажнитель можно брать с собой в любую поездку. Он может работать от PowerBank'а. Приятным бонусом является красивая подсветка в виде звёздного неба, которую можно включать при помощи отдельной кнопки.

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Это устройство позволяет выполнять уход за волосами в домашних условиях, обеспечивая качественное и комфортное подстригание. В ней используются острые керамические ножи, которые отличаются высокой прочностью, износостойкостью, они практически не нагреваются в процессе работы. К тому же, такие ножи обеспечивают более тихую работу.

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Это пожизненный ключ активации пакета Microsoft Office Pro Plus 2019. Он продается в цифровом варианте. В описании есть инструкция о том, как активировать офисный пакет, используя свой телефон и данный ключ. Ключ продается только для одного компьютера.

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