Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: батарейки Xiaomi, медиаприставка Vontar
В этой подборке будут самые удачные и удивительные находки на Aliexpress, которые набирают популярность. Каждый товар выбран по самой низкой цене и у проверенного продавца. Если понравилась подборка, обязательно поставь лайк

[ ] для раздела Блоги
+
РУХНУЛА цена RTX 2070 - надо брать
Дешевая RTX 2070 в Регарде
Подвезли дешевые 2070 - дешевле нет совсем нигде
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке

Ультразвуковой увлажнитель воздуха

Цена $9.75 - 12.56

КУПИТЬ ТУТ

Он предназначен для создания микроклимата в небольшом пространстве, например, за рабочим столом. Также увлажнитель можно брать с собой в любую поездку. Он может работать от PowerBank'а. Приятным бонусом является красивая подсветка в виде звёздного неба, которую можно включать при помощи отдельной кнопки.

Машинка для стрижки Xiaomi Riwa

реклама

Цена $9.98 - 28.49

КУПИТЬ ТУТ

Это устройство позволяет выполнять уход за волосами в домашних условиях, обеспечивая качественное и комфортное подстригание. В ней используются острые керамические ножи, которые отличаются высокой прочностью, износостойкостью, они практически не нагреваются в процессе работы. К тому же, такие ножи обеспечивают более тихую работу. 

Качественный АКБ NCR18650B

Цена $2.15 - 18.68

анонсы и реклама
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

КУПИТЬ ТУТ - enelong - Analong AAA - PALO - XiaomiЗУ Liitokala Lii-PD4

Литий-ионный аккумулятор с емкостью 3400mah. Идеально подходит для фонариков, вейп модов и других устройств с форматом для аккумулятора 18650 . К заказу доступен в наборах от 1 до 10 штук.

Активация MS Office

Цена $6.99

реклама

КУПИТЬ ТУТ - Windows 10 Home - Windows 10 Pro - комплект

Это пожизненный ключ активации пакета Microsoft Office Pro Plus 2019. Он продается в цифровом варианте. В описании есть инструкция о том, как активировать офисный пакет, используя свой телефон и данный ключ. Ключ продается только для одного компьютера. 

Смарт-часы Honor Watch Magic 2

Цена $123

КУПИТЬ ТУТ - Stratos 3 - Amazfit Neo - GTR - GTS - Cor - Zeblaze NEO 2 - Amazfit T-Rex - Amazfit Stratos - Stratos 2 - Xiaomi Haylou

  • Экран 1.39" (454х454) AMOLED
  • Водозащита 5ATM
  • 10 спортивных режимов
  • Встроенная память 4 Гб
  • До 14 дней работы
  • GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth 5.1

Медиаприставка Vontar

Цена $30

КУПИТЬ ТУТ - MECOOL KM3 - VONTAR X3 - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus - в РФ

ТВ‑приставка на Android 9.0 оснащена 2/4 ГБ ОЗУ и хранилищем на 16/32/64 ГБ. Работает с 4K‑разрешением, кодеком H.265 и технологией HDR. Есть порты HDMI 2.0, Ethernet, USB 3.0. Поддерживает двухдиапазонный Wi‑Fi и Bluetooth 4.1.

Набор инструментов

Цена $19

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Xiaomi - 126шт. - Другой - DEKO - WORKPRO

Качественные инструменты от бренда WORKPRO, в набор входит молоток, уровень, 3 гаечных ключа и 1 регулируемый, плоскогубцы, нож и отвертка с набором бит. Такой набор точно пригодится в каждом доме.

Сетевой фильтр

Цена $32

реклама



КУПИТЬ ТУТ

Сетевой фильтр NTONPOWER оснащён розетками и пятью USB-разъёмами для подзарядки различных гаджетов. Количество розеток зависит от модели. Можно заказать доставку товара со склада в РФ.

Рекомендую к просмотру прошлые подборки товаров.

В Telegram канале интересные товары публикуются чаще - https://t.me/aliworkman

и группе вконтакте - https://vk.com/workman1

реклама


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress электроника товары из китая полезные товары подборки техника находки дешевые товары инструменты с aliexpress новинки сяоми
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
22
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
22
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
7
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
15
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
80
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
18
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
37
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
22

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 22
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 80
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
15 октября 2020 37
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony PlayStation 4 Pro сильно подешевела – сотни эксклюзивных игр с выгодой до 5000 рублей
10
ASUS ZenFone 7 Pro сильно подешевел – Snapdragon 865+ и 64-Мп flip-up камера со скидкой 100 долларов
3
Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
158
OnePlus 8T упал в цене – новый флагман на Snapdragon 865 со скидкой 275 долларов
4
Стоит ли обновлять Intel Core i7 шестилетней давности – 4790K против 10700K в тестировании Benchmark
65
Intel Core i5-9600KF дешевеет - игровой 6-ядерник, обходящий 3600Х, потерял в цене 2500 рублей
41
6-ядерный Ryzen 5 3600X сильно подешевел – мощный игровой процессор со скидкой 40 долларов
31
Цена Redmi Note 9 Pro опустилась на 7 000 рублей – 64 Мп камера, NFC и мощный процессор с ИИ
1
Геймерский Ryzen 5 5600X обходит 6-ядерный Core i5-10600K на 36% в новых тестах SiSoftware
43
Radeon RX 6900 ХТ получит быструю память GDDR6 16 Гбит/с и огромное энергопотребление 350+ Вт
21
Xiaomi подтвердила наличие критических ошибок в прошивке MIUI 12 для десятков актуальных смартфонов
3
Флагман Intel Core i9-11900K выглядят неубедительно, уступив Ryzen 9 5900Х в одноядерных тестах
105
Xiaomi Redmi Note 7 получил стабильную прошивку MIUI 12 на Android 10 в Европе
5
AMD выпустила инструкции для предотвращения спекуляций Radeon RX 6000, как у NVIDIA RTX 3000 Ampere
41
Цена HUAWEI Mate 30 Pro упала на 350 долларов – уникальная камера 40+40 Мп, NFC и игровой процессор
+
Redmi выпустит компактный смартфон с флагманскими характеристиками
1
Появились подробные данные об энергопотреблении видеокарт AMD Radeon RX серии 6000
84
Цена Core i7 9700K впервые упала ниже 300 долларов – самый быстрый игровой CPU со скидкой в 120$
27
Вышли спецификации AMD Radeon серии RX 6000 на "Navi 21" и "Navi 22" с RDNA 2 и DirectX 12 Ultimate
24
Intel Core i9-11900K приписывают максимальную частоту 5,3 ГГц — в однопотоке все равно хуже Zen3
39

Популярные статьи

Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
479
ТОП-10 малоизвестных, полезных и компактных утилит для Windows 10
27
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - GlacialTech, Ice Hammer, Nexus. Часть 4
12
Ретроверсус — Radeon HD 3870 (RV670) vs. GeForce 8800 GT (G92)
39
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
22
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
22
Акция в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для Windows 10 и MS Office
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5

Сейчас обсуждают

Александр Дедок
18:59
Особенности перевода. Кулер башенной конструкции - это башня. Одна башня. Радиатор может быть хоть трехсекционный - башня одна. В оснащенном вентиляторами виде. Радиатор это только часть конструкции!
ID-COOLING представила кулеры SE для разогнанных процессоров Comet Lake-S и Zen3 Vermeer
Inttz
18:59
Не все заканчивали ПТУ по кулерам,будь снисходителен
ID-COOLING представила кулеры SE для разогнанных процессоров Comet Lake-S и Zen3 Vermeer
ОвEрКл0keРс
18:57
Давай пару раз головой об стенку с разбега - полегчает.
AMD Ryzen 9 5900X существенно обогнал флагманский Intel Core i9-10900K в тесте Geekbench 4
Твоя мамка
18:55
А что ты предлагаешь? К примеру я скачивал недавно 3 фолыч, ведьмак 1,2. Они в 1080р не смотрятся вообще никак. А в 4к ещё более менее
GTX 1080 Ti против RTX 3080 – выясняем, стоит ли обновлять флагман трёхлетней давности для игр в 4K
Собака на Zеnе
18:55
Lite-Mobile, Санкт-Петербург.
Цена Intel Core i5-10600K упала до 20 000 рублей
Шамиль Джанболатов
18:53
Временно берешь АМД 3100 на КУ, а потом уже АМД 5700, когда подешевеет. Без терможвачек, ограничения разгона и уязвимостей Интела
6-ядерный Ryzen 5 3600X сильно подешевел – мощный игровой процессор со скидкой 40 долларов
Hannibal Lector
18:53
угу,обошел разогнаный 8700к только вот в мультиплеере 8700к дает по жопе 3800х это из личного опыта
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
ржака
18:51
Всё, порвался, несите следующего!
AMD Ryzen 9 5900X существенно обогнал флагманский Intel Core i9-10900K в тесте Geekbench 4
8k_480Hz
18:49
Как будто прочитали мой комент, теперь предлагают 8600k не за 24тыс. с лишнем, а за 16990.
Цена Intel Core i5-10600K упала до 20 000 рублей
Dimkovski86
18:48
2080Ti за 60к и сейчас взять можно. С 11GB
Представлены нестандартные модели Geforce RTX 3070 от сторонних производителей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем