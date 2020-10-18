Цена $7.80 - 22.80

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Выполнен из сплава алюминия в виде двойного стержня, имеет шкалу до 130 мм, диаметр стержня 8 на 190 мм, точность измерения инструмента составляет 0,2 до 0,4 мм. Регулируется двумя винтами. С помощью приспособления можно выставить угол или сровнять поверхность.

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Цена $8

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Нейлоновый ремень высокой прочности. Идеален для походных условий. Выдерживает большое количество навесных девайсов (нож, рация, фонарь). 3 цвета на выбор.

Цена $329 с учетом купона продавца

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КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - KUGOO S3 - KickScooter ES1 - KickScooter Max G30P - HIPER Slim VX560

Это экологичный и доступный вид транспорта. Работает от литиевого аккумулятора на 36 вольт. Запас хода до 20 км, развивает скорость в 30 км/ч.

Оснащен резиновыми колечками на 8 дюймов. Мощность 350 ватт. Есть светодиодная фара, амортизатор, система торможения. Рама из алюминиевого сплава.

Цена $9

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КУПИТЬ ТУТ - другая

Консоль предлагает для игрока около 500 наиболее популярных игр, портированных с Dendy, Sega и более ранних проектов. Каждый найдет своё, чтобы скоротать ожидание.

Цена $20

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Фонарик с перезаряжаемым аккумулятором и светодиодом CREE XPL. Корпус из алюминия и защита от воды по IPX7. Многие нахваливали данный фонарик, можно использовать не только как налобный.

Цена $11

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Зарядное устройство TOPK с 4 портами USB и красивой светодиодной подсветкой. Идеально подходит для всех устройств. Можно использовать как ночник и брать с собой в путешествия! К заказу доступно в трех вариантах.

Цена $39.19 - 162.39

КУПИТЬ ТУТ - FUERS - другая

Сигнализация с инфракрасным датчиком движения, поддержкой Wi-Fi и удобным приложением на смартфоне для дистанционного управления. Устанавливается для защиты и контроля дачи, дома, квартиры или офиса. К заказу доступна в 13 вариантах.

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