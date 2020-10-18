Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: ремень Xiaomi ZENPH, фонарь Sofirn и другое
Инструмент для обработки древесины
Цена $7.80 - 22.80
Выполнен из сплава алюминия в виде двойного стержня, имеет шкалу до 130 мм, диаметр стержня 8 на 190 мм, точность измерения инструмента составляет 0,2 до 0,4 мм. Регулируется двумя винтами. С помощью приспособления можно выставить угол или сровнять поверхность.
Тактический ремень Xiaomi ZENPH
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Цена $8
Нейлоновый ремень высокой прочности. Идеален для походных условий. Выдерживает большое количество навесных девайсов (нож, рация, фонарь). 3 цвета на выбор.
Электросамокат Xiaomi
Цена $329 с учетом купона продавца
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - KUGOO S3 - KickScooter ES1 - KickScooter Max G30P - HIPER Slim VX560
Это экологичный и доступный вид транспорта. Работает от литиевого аккумулятора на 36 вольт. Запас хода до 20 км, развивает скорость в 30 км/ч.
Оснащен резиновыми колечками на 8 дюймов. Мощность 350 ватт. Есть светодиодная фара, амортизатор, система торможения. Рама из алюминиевого сплава.
Ретро консоль
Цена $9
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Консоль предлагает для игрока около 500 наиболее популярных игр, портированных с Dendy, Sega и более ранних проектов. Каждый найдет своё, чтобы скоротать ожидание.
Налобный фонарь Sofirn SP40
Цена $20
Фонарик с перезаряжаемым аккумулятором и светодиодом CREE XPL. Корпус из алюминия и защита от воды по IPX7. Многие нахваливали данный фонарик, можно использовать не только как налобный.
Зарядное устройство на 4 девайса
Цена $11
Зарядное устройство TOPK с 4 портами USB и красивой светодиодной подсветкой. Идеально подходит для всех устройств. Можно использовать как ночник и брать с собой в путешествия! К заказу доступно в трех вариантах.
Сигналка в дом
Цена $39.19 - 162.39
КУПИТЬ ТУТ - FUERS - другая
Сигнализация с инфракрасным датчиком движения, поддержкой Wi-Fi и удобным приложением на смартфоне для дистанционного управления. Устанавливается для защиты и контроля дачи, дома, квартиры или офиса. К заказу доступна в 13 вариантах.
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