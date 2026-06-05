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kosmos_news
В России планируют построить первый частный космодром «Приморский»
Первый частный космодром и сверхлегкие ракеты компании Space Energy призваны вывести российский космический сектор в новую эру.
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Российская компания Space Energy вскоре начнет строительство первого в стране частного космодрома. Первая стартовая площадка, как ожидается, будет готова в конце этого года, что откроет компании путь к запуску ракет, которые она разрабатывает.
Изображение: ChatGPT

Космопорт будет построен на юго-восточной оконечности азиатской части России, в Приморском крае, граничащем с Китаем и Северной Кореей. Ожидается, что это место будет особенно подходящим для запуска полезных нагрузок на полярные и солнечно-синхронные орбиты, а также позволит определить безопасные зоны посадки ступеней ракет над морем. Предполагается, что весь комплекс в конечном итоге позволит осуществлять до 50 запусков в год, значительно снизив нагрузку на космодром Байконур при работе с более лёгкими полезными нагрузками.

Сами запуски будут осуществляться с использованием первых российских коммерческих ракет, также разрабатываемых компанией Space Energy. Первое испытание суборбитальной ракеты «Камчатка-1» массой 450 кг и высотой 6 м запланировано на этот год.

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Её орбитальная версия, «Орбита», как ожидается, сможет доставлять полезную нагрузку массой 250 кг на низкую околоземную орбиту. Если испытание «Камчатки-1» и строительство космодрома пройдут по плану, дебют «Орбиты» может состояться также уже в этом году.

Делая акцент на простоте, низкой стоимости и высокой частоте полётов, компания Space Energy стремится перенять бизнес-модель западных компаний. Успешный запуск ракеты «Орбита» позволит России часто запускать микроспутники с относительно низкими затратами. Сама компания объявила, что её ракеты дополнят существующий парк более тяжёлых ракет Роскосмоса, включая ракеты «Ангара» и «Иртыш», которые находятся в стадии разработки.

Проекты в области космической энергетики могут предоставить России возможность частично модернизировать свой космический сектор и вступить в новую эру. Такие компании, как «Бюро 1440» и «Спутник», разрабатывают технологии микроспутников и кубсатов для связи и наблюдения за Землёй. В сочетании с возможностями космической энергетики это может дать России возможность создавать передовые мегагруппировки спутников и получать от них оперативные преимущества.

#россия #технологии #космос #ракеты #роскосмос #космодром
Источник: tass.ru
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