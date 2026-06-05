Данные наблюдений показали, что внутренние процессы Солнца меняются не так, как ожидалось.

Обычно активность Солнца связывают с примерно 11-летними циклами, которые отражаются в количестве пятен на его поверхности. Однако новые данные показывают, что внутри нашей звезды происходят процессы, которые развиваются по собственному сценарию и охватывают гораздо более длительный период.

Изображение: NASA SDO

Группа астрономов изучила данные о внутренних колебаниях Солнца, собранные почти за четыре десятилетия. Для этого специалисты использовали методы гелиосейсмологии, позволяющие отслеживать процессы в недрах звезды по распространению звуковых волн.

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Анализ показал, что магнитная активность внутри Солнца постепенно меняет свое распределение. С течением времени она все сильнее концентрируется в тонком слое под видимой поверхностью звезды. Этот процесс не укладывается в рамки привычных наблюдений за солнечными пятнами и другими внешними признаками активности. Иначе говоря, происходящее внутри Солнца может заметно отличаться от того, что фиксируют традиционные методы наблюдения.

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Пока нет точного ответа, что именно вызывает такие изменения. Тем не менее, данные указывают на возможную долгосрочную перестройку внутренних магнитных процессов.

Работа имеет практическое значение. Активность Солнца напрямую влияет на космическую погоду, которая способна воздействовать на спутники, системы связи, навигационное оборудование и энергетическую инфраструктуру на Земле. По этой причине понимание процессов в недрах звезды помогает точнее оценивать будущие изменения ее активности.