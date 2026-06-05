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breaking-news
MSI показала прототип GeForce RTX 6090 с усовершенствованной системой охлаждения
СО новинки имеет ряд инженерных нововведений.
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Вслед за производителем GALAX, продемонстрировавшим прототип видеокарты GeForce RTX следующего поколения, компания MSI также решила порадовать пользователей, в рамках Computex 2026 презентовав улучшенную систему охлаждения для GeForce RTX 6090, а эксперт YouTube-канала Hardware Unboxed смог рассмотреть новинку со всех сторон, рассказав об её особенностях.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

Как отмечает специалист в своём видео, MSI причисляет свою видеокарту, представленную на стенде, к модели следующего поколения, что указывает на её принадлежность к серии GeForce RTX 60, хотя точное название компания пока не раскрывает. Прототип снабжён тремя вентиляторами, изготовленными из тонкого металла для более эффективного охлаждения.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

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Также MSI использует усовершенствованные тепловые трубки со спиральными канавками, что, как отмечает производитель, дополнительно повышает общую эффективность охлаждения на 5 %. Кроме того, для повышения теплопроводности медная пластина прямого контакта имеет несколько слоёв, состоящих из алмазной пыли. Данный компонент используется и в термопрокладках с целью улучшения отвода излишков тепла.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

Эксперт предполагает, что усовершенствованная система охлаждения, представленная на стенде MSI в рамках Computex 2026, может быть использована не только для высокопроизводительных моделей GeForce RTX 6090, но и для RTX 6080.

#msi #geforce rtx 6090
Источник: youtube.com
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