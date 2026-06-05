Вслед за производителем GALAX, продемонстрировавшим прототип видеокарты GeForce RTX следующего поколения, компания MSI также решила порадовать пользователей, в рамках Computex 2026 презентовав улучшенную систему охлаждения для GeForce RTX 6090, а эксперт YouTube-канала Hardware Unboxed смог рассмотреть новинку со всех сторон, рассказав об её особенностях.
Как отмечает специалист в своём видео, MSI причисляет свою видеокарту, представленную на стенде, к модели следующего поколения, что указывает на её принадлежность к серии GeForce RTX 60, хотя точное название компания пока не раскрывает. Прототип снабжён тремя вентиляторами, изготовленными из тонкого металла для более эффективного охлаждения.
Также MSI использует усовершенствованные тепловые трубки со спиральными канавками, что, как отмечает производитель, дополнительно повышает общую эффективность охлаждения на 5 %. Кроме того, для повышения теплопроводности медная пластина прямого контакта имеет несколько слоёв, состоящих из алмазной пыли. Данный компонент используется и в термопрокладках с целью улучшения отвода излишков тепла.
Эксперт предполагает, что усовершенствованная система охлаждения, представленная на стенде MSI в рамках Computex 2026, может быть использована не только для высокопроизводительных моделей GeForce RTX 6090, но и для RTX 6080.