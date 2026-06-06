Обвалились акции крупных компаний, включая NVIDIA, AMD, Micron и другие

Акции американских производителей микросхем резко обвалились в пятницу, а общие потери оцениваются в 1,3 триллиона долларов рыночной капитализации. Это затронуло такие крупные компании, как NVIDIA, AMD, Micron Technology, Broadcom, Marvell, а также другие, которые заработали триллионы долларов на искусственном интеллекте (ИИ). Источник изображения: Reuters

URL изображенияИндекс полупроводников PHLX обвалился сразу на 10,3%, что является худшим падением с марта 2020 года, когда обвал был обусловлен карантинными мерами. Только одна NVIDIA подешевела сутки на 6%, то есть примерно на 300 миллиардов долларов. Micron вовсе потеряла 13%, хотя только недавно компания зафиксировала капитализацию в 1 триллион долларов.

На индекс S&P 500 обвал акций также повлиял – падение на 2,6%. Учитывая значимость полупроводникового бизнеса – это логично.

При этом сложно сказать, что это указывает на долгосрочную тенденцию падения, ведь ИИ по-прежнему создаёт высокий спрос на чипы. Вероятно, это лишь следствие перегретого из-за ИИ рынка, который не сбавляет обороты. По крайней мере, так считает главный стратег Wells Fargo Осунг Квон.