Дуров говорит о сложности разработки собственной операционной системы из-за неблагоприятных условий в свете блокировок интернета

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился мнением относительно ситуации со смартфонами и мобильными приложениями в России. По его мнению, если не будет разработана собственная операционная система, работающие у российских пользователей мобильные устройства могут так и оставаться беззащитными для слежки и цензуры из-за границы, в первую очередь из США.

По мнению Дурова, блокировки в рунете не способствуют качественной работе отечественных IT-специалистов, которые среди прочего могли бы заниматься разработкой приложений и операционных систем для смартфонов. Вместо этого часть специалистов уезжает за границу, а работа остальных становится менее эффективной.

Изображение: ChatGPT

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Дуров говорит о наличии бэкдоров в иностранных смартфонах и возможности следить за происходящим на них через магазины приложений на iOS и Android. Что касается перехода на российские цифровые сервисы при продолжении работы на операционных системах из США, Дуров считает подобный подход бессмысленным, назвав его сменой упаковки при сохранении прежней сути.

Причиной рассуждений на эту тему стало удаление мессенджера Max из магазина приложений Apple App Store в среду, 3 июня. Хотя ранее установленные на аппаратах iPhone экземпляры «Макс» продолжают работать, пользователи не получают уведомления о входящих сообщениях, а без этого становится неудобно работать.

В других магазинах приложений «Макс» пока сохраняется, а именно в многочисленных магазинах на Android. Представители Apple позже уточнили, что приложение было удалено в связи с санкциями, поэтому есть немалая вероятность того, что так произойдёт и в других магазинах.