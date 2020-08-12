Комплект для усиления 3G сигнала

КУПИТЬ ТУТ - усилитель 4G

Цена $39

Данный гаджет улучшит качество вашей сети. Усилитель работает в диапазоне 890-960 МГц. В комплект помимо самого ретранслятора и кабеля входят наружная и внутренняя антенны. Процесс установки довольно прост и интуитивен.

Беговая дорожка Xiaomi

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Цена $394 по промокоду WALKINGPAD7 и купона продавца

Идеально подойдет для занятий спортом не выходя из дома

Удобная адаптивная регулировка скорости

Легкая и понятная установка

Практичный и надежный складной механизм. 2 режима работы: ручной и автоматический

Смарт ведро для мусора Сяоми

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Цена $30

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Гаджет считается умным только благодаря функции автоматического открытия и закрытия крышки при поднесения к ней мусора. Срабатывает на расстояние 25 см, но её можно настроить в пределах от 6 до 30 см.

Объём: 7 или 9 литров.

Робот-собака

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Цена $45

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Электронная программируемая собака для детей, несколько лет назад выпускавшаяся японским брендом домашней робототехники и стоившая кучу денег.

Умеет говорить, танцевать, реагировать на действия хозяина. Управляется с помощью инфракрасного пульта либо голосовыми командами.

Очки для плавания

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Цена $3

Оправа очков выполнена из прочного пластика, линзы имеют гальваническое покрытие, для плотного прилегания к лицу предусмотрены силиконовые вставки. Размер регулируется с помощью пряжки на ремешке. По бокам очков находятся беруши, в комплекте есть специальный зажим для носа.

Солнечная панель Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Крутая - Xiaomi

Цена $91

Обеспечивает спасательный запас энергии, если по близости нет источников электричества. Можно её оставить на одном месте и не бояться, что под дождём промокнет, потому что имеет влагозащиту.

Квадрокоптер Eachine E58 WIFI FPV 1080p

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Цена $43

Складной квадрокоптер начального уровня для любителей или начинающих. Пишет видео в 1080p Full HD, летает до 10 мин на одном заряде.

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