Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: солнечная панель Xiaomi, квадрокоптер Eachine E58 и другое
Комплект для усиления 3G сигнала
Цена $39
Данный гаджет улучшит качество вашей сети. Усилитель работает в диапазоне 890-960 МГц. В комплект помимо самого ретранслятора и кабеля входят наружная и внутренняя антенны. Процесс установки довольно прост и интуитивен.
Беговая дорожка Xiaomi
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Цена $394 по промокоду WALKINGPAD7 и купона продавца
- Идеально подойдет для занятий спортом не выходя из дома
- Удобная адаптивная регулировка скорости
- Легкая и понятная установка
- Практичный и надежный складной механизм. 2 режима работы: ручной и автоматический
Смарт ведро для мусора Сяоми
Цена $30
Гаджет считается умным только благодаря функции автоматического открытия и закрытия крышки при поднесения к ней мусора. Срабатывает на расстояние 25 см, но её можно настроить в пределах от 6 до 30 см.
- Объём: 7 или 9 литров.
Робот-собака
Цена $45
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Электронная программируемая собака для детей, несколько лет назад выпускавшаяся японским брендом домашней робототехники и стоившая кучу денег.
Умеет говорить, танцевать, реагировать на действия хозяина. Управляется с помощью инфракрасного пульта либо голосовыми командами.
Очки для плавания
Цена $3
Оправа очков выполнена из прочного пластика, линзы имеют гальваническое покрытие, для плотного прилегания к лицу предусмотрены силиконовые вставки. Размер регулируется с помощью пряжки на ремешке. По бокам очков находятся беруши, в комплекте есть специальный зажим для носа.
Солнечная панель Xiaomi
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Крутая - Xiaomi
Цена $91
Обеспечивает спасательный запас энергии, если по близости нет источников электричества. Можно её оставить на одном месте и не бояться, что под дождём промокнет, потому что имеет влагозащиту.
Квадрокоптер Eachine E58 WIFI FPV 1080p
Цена $43
Складной квадрокоптер начального уровня для любителей или начинающих. Пишет видео в 1080p Full HD, летает до 10 мин на одном заряде.
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