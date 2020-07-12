Полезная емкость

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Цена $4

Жителям мегаполисов довольно часто приходится проводить время в пробках, а мочевой пузырь это особо не интересует, если хочется в туалет, то сильно долго не потерпишь. В таких ситуациях будет полезна подобная емкость. Эта бутылочка на 750 мл имеет складную конструкцию типа "гармошка" и оборудована герметичным клапаном-крышкой, поэтому можно не бояться пролива.

Инструмент для подвязывания растений

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Цена $9





Китайцы выпускают вот такую удобную штуковину с подобием изоленты для подвязывания растений 2 нажатиями: полунажатие натянет ленту, а полное нажатие отрежет и обхватит лентой ствол. В полном комплекте приходит 11 лент (10 запасных и 1 в самом Tapetool), скобы и запасной нож с пружиной.

Игровой консоль на 500 игр

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Цена $11

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Это миниатюрный тетрис, но с более продвинутыми играми, как графически, так и сюжетно. В него установлено 500 популярных игр от Dendy. Гаджет объединил в себе всё, за что мы так любили эти игры и даже больше. В него можно играть вдвоём, если подключить второй джойстик

Очиститель воздуха

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi mi P8S - Youpin VIOMI - Xiaomi Mi Air Purifier 3 - Humdifier - Deerma

Цена $21.17 - 23.92

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Качественный очиститель воздуха, быстро и надежно удаляющий запахи. Лучше всего использовать гаджет в шкафах, где устройство эффективно справится с ненужными запахами.

Таймер

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Цена $18

Популярный таймер для автоматизации полива в огороде с тонной положительных отзывов от покупателей из СНГ. Под корпусом шаровый механизм, можно подключать к бочке, работает без давления - самотеком. Во входной трубке присутствует сетчатый фильтр.

Мониторная лампа Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Baseus - Xiaomi - YAGE

Цена $39 Продвинутый светильник для установки на монитор с мощностью 5 Вт. Имеет настраиваемую цветовую температуру и может похвастаться проверенным спектром для наилучшего отображения.

Дополняется пультом управления, питается от USB. Кронштейн позволяет регулировать угол свечения.

Цифровая рулетка

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Цена $29

Очень точная и удобная в измерениях рулетка. Её отличие от классической рулетки - в наличии цифрового дисплея. Он показывает расстояние, которое вы отмерили рулеткой. К тому же, у неё есть и классическая лента с разметкой - так что это универсальный помощник. Рулетка выезжает на 5 метров.

Набор фрез для дерева

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Цена $9

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Эта оснастка предназначена для фрезерных станков. В большинстве случаев, такими фрезам обрабатывают любые породы древесины, или материалы, в основу которых была взята древесина. Каждая фреза в данном наборе изготовлена из высококачественной и очень прочной стали, а это значит что служить они будут долго.

Беспроводной пылесос

КУПИТЬ ТУТ - ILIFE H70 - ILIFE V7s Plus - ABIR X6 - ABIR X8 - вертикальный Dreame V9 - LIECTROUX C30B - ROIDMI

Цена $79

Работает такой пылесос естественно на аккумуляторе и одного заряда может хватить примерно на час работы в активном режиме. Кстати, по поводу режимов: их 2. Есть более мощный и средний. Пылесос сгодится для чистки не только пола, но например и мебели, потому что отлично всасывает всякие мелкие частицы, в том числе шерсть.

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