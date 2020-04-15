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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт-часы Honor Magic Watch 2, ЗУ Xiaomi и другое

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Универсальный гаечный ключ

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Цена  $21

У него можно регулировать размер захватывающих зубьев. Таким образом, он сразу заменяет несколько стандартных ключей. Расстояние между зубьями варьируется от 6 до 22 миллиметров.

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Если верить производителю, то ключ изготовлен из хромо-молибденовой стали. Удобная в захвате прорезиненная ручка со специальными отверстиями позволяет крепко держать инструмент в руке и прилагать необходимые усилия для откручивания болтов.

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Хитовые смарт-часы Honor Magic Watch 2

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enot52rus
18:09
а чё, 10400f тоже начал 5ггц брать?)))
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
enot52rus
18:08
а чё рокетлейк этой осенью выходит? ииии...а будет ли 10нм интоля брать заветные 5ггц? что если нет?)))
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
t3chmob
18:04
Ооо, сайтец тиражирует правительственную пропаганду для внушения страха, чтобы покушать
В России нашли нулевого пациента с коронавирусом
dmitry07
18:04
ФИО и прочие личные данные этого гражданина в студию, пока мы точим вилы и зажигаем факелы.
В России нашли нулевого пациента с коронавирусом
Каа
18:03
Да, по цене 3600х куда быстрее... на 7000 руб в ДНС. (9400ф - 13000, 3600х - 20000). А в играх на гулькин член...
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
Leemick
18:03
Берите и делаете свой тест. А то критиковать людей все умеют, а вы возьмите и сделайте сами тест процессоров. И распишите там все по пунктам и кнопочкам, куда нажимали и что делали.
Тест от Geekbench: десктопный Intel Core i9-10900F уступил мобильному AMD Ryzen 9 4900HS
Заглот
18:03
дуру не включай, обосранный
Crytek ищет сотрудников для работы над неанонсированной высокобюджетной игрой с трассировкой лучей
Egor Ka
18:00
сможет ли intel добавить пару ножек к новому озеру и втюхивать с стиле "система питания новая"
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
Garry1010
18:00
Выйдет на... кроме самих трасс.:(
F1 2020 выйдет в июле на всех актуальных платформах, включая Google Stadia
smaximaa
17:59
когда выйдет рокет лайк, уже будет зен 4)
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
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