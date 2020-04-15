Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт-часы Honor Magic Watch 2, ЗУ Xiaomi и другое
Универсальный гаечный ключ
Цена $21
У него можно регулировать размер захватывающих зубьев. Таким образом, он сразу заменяет несколько стандартных ключей. Расстояние между зубьями варьируется от 6 до 22 миллиметров.
рекламаЕсли верить производителю, то ключ изготовлен из хромо-молибденовой стали. Удобная в захвате прорезиненная ручка со специальными отверстиями позволяет крепко держать инструмент в руке и прилагать необходимые усилия для откручивания болтов.
USB-тестер FNIRSI FNB18
Цена $3.80 с учетом купона продавца 1/4$
USB тестер с цветным экраном. Годится для диспутов с Али, для проверки емкости батарей, повербанков, смартфонов, проверки работы зарядных устройств, в том числе с поддержкой быстрой зарядки. Заявлено рабочее напряжение до 32В и измеряемая мощность до 160 Вт. Поддержка QC 3.0
ЗУ (6 USB-портов) Xiaomi
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Цена $22 по промокоду 328TikTok
- Мощность 65 Вт
- 5xUSB-A + USB-C
- USB-C с поддержкой Quick Charge 3.0 и PD
Мощная колонка Tronsmart Element T6 Plus
КУПИТЬ ТУТ - ЗДЕСЬ - MIFA F10 - Anker Soundcore 2 - Tronsmart T2 Plus - Mifa A10 - Element Force 40 Вт - Tronsmart T6
Цена $40 по промокоду 250SIDIMDOMA
- Мощность 40 Вт (2x20 Вт), сочный и глубокий бас
- Многофункциональное кольцо для управления
- Влагозащита IPX6, функция повербанка
- Технология SoundPulse
- Bluetooth 5.0
- Поддержка TWS (с другими колонками от Tronsmart)
- До 15 часов работы
Хитовые смарт-часы Honor Magic Watch 2
Цена 8 394 руб. с учётом промокода POKAVSEDOMA900, купона продавца и спецкупонов
Топовая цена, лучше еще не было!
- экран 1,39"
- OLED
- процессор: Kirin A1 •
- водонепроницаемость с погружением на глубину до 50 метров •
- Bluetooth 5.1
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