Универсальный гаечный ключ

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Цена $21

У него можно регулировать размер захватывающих зубьев. Таким образом, он сразу заменяет несколько стандартных ключей. Расстояние между зубьями варьируется от 6 до 22 миллиметров.

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USB-тестер FNIRSI FNB18

Если верить производителю, то ключ изготовлен из хромо-молибденовой стали. Удобная в захвате прорезиненная ручка со специальными отверстиями позволяет крепко держать инструмент в руке и прилагать необходимые усилия для откручивания болтов.

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Цена $3.80 с учетом купона продавца 1/4$

USB тестер с цветным экраном. Годится для диспутов с Али, для проверки емкости батарей, повербанков, смартфонов, проверки работы зарядных устройств, в том числе с поддержкой быстрой зарядки. Заявлено рабочее напряжение до 32В и измеряемая мощность до 160 Вт. Поддержка QC 3.0

ЗУ (6 USB-портов) Xiaomi

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Цена $22 по промокоду 328TikTok

Мощность 65 Вт

5xUSB-A + USB-C

USB-C с поддержкой Quick Charge 3.0 и PD

Мощная колонка Tronsmart Element T6 Plus

КУПИТЬ ТУТ - ЗДЕСЬ - MIFA F10 - Anker Soundcore 2 - Tronsmart T2 Plus - Mifa A10 - Element Force 40 Вт - Tronsmart T6

Цена $40 по промокоду 250SIDIMDOMA

Мощность 40 Вт (2x20 Вт), сочный и глубокий бас

Многофункциональное кольцо для управления

Влагозащита IPX6, функция повербанка

Технология SoundPulse

Bluetooth 5.0

Поддержка TWS (с другими колонками от Tronsmart)

До 15 часов работы

Хитовые смарт-часы Honor Magic Watch 2

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Цена 8 394 руб. с учётом промокода POKAVSEDOMA900, купона продавца и спецкупонов

Топовая цена, лучше еще не было!

экран 1,39"

OLED

процессор: Kirin A1 •

водонепроницаемость с погружением на глубину до 50 метров •

Bluetooth 5.1

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