В этой подборке будут полезные девайсы, которые пригодятся каждому. На все товары есть быстрая доставка. Благодаря чему, вы получите их в кратчайшие сроки.

Портативная электростанция

Цена 22 000 руб с купоном продавца

КУПИТЬ ТУТ

Это ваш идеальный спутник в путешествиях и экстремальных условиях. Снабжённая литий-ионным аккумулятором ёмкостью 81 000mah, она способна запитать до 10 устройств одновременно.

YOTA Sim-карта Максимум на 3 мес

Цена 36 руб по промокоду 5RD6W3VF

реклама





КУПИТЬ ТУТ

В тариф включены: 50 ГБ, 2000 мин, безлимит на WhatsApp, VK и ещё 17 приложений. Подходит для смартфона и планшета. За такие деньги можно купить и после 3х месяцев не пользоваться. В минус не уходит.

Аккумуляторные батареи Liitokala АА, 4 шт

Цена 500 руб

КУПИТЬ ТУТ - мизинчиковые ААА

Каждый аккумулятор имеет ёмкость 2600 мАч. В отличие от обычных батареек, их можно зарядить и использовать дальше. Купили один раз, а хватит на пару лет. Приходят в качественном пластиком кейсе.

55" 4K QLED телевизор TCL 55C655

Цена 37 576 ₽

реклама





КУПИТЬ ТУТ

Описание: дисплей: QLed VA • 4K UHD • диагональ 55", яркость 430 нит, HDR • поддержка HDR10+, Dolby Vision • Smart TV Google TV • Wi-Fi 6, Bluetooth, HDMI 2.1, USB x2, динамики: 30 Вт, память: 2/32Гб.

Триммер Braun MGK7320

Цена 7 561 ₽

КУПИТЬ ТУТ

Главное особенность этой модели - это большой функционал. У него есть насадки под разную длину бороды, для выравнивания контура, для удаления волос из ушей и носа, для уменьшения их длины на теле.

Стиральная машина с сушкой CENTEK CT-1954

Цена 37 495 ₽

КУПИТЬ ТУТ

Максимальная загрузка до 8 кг, скорость отжима до 1400 об/мин, класс энергоэффективности A+++. Оснащена 16 программами работы, сушкой, автоматической балансировкой, имеет гарантию на 3 года.

Монитор Lime T238 Black IPS

Цена 9 153 ₽

КУПИТЬ ТУТ

Разрешение: 1920x1080. Тип матрицы: IPS. Частота обновления, Гц: 144. Время отклика, в мс: 5. Яркость, в Кд/м²: 250.

реклама









Реклама: ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН: 7703380158

Реклама. ООО Яндекс, ИНН 7736207543