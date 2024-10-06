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Полезные товары со скидками, которые вам пригодятся - 4K QLED телевизор TCL 55C655, триммер Braun

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Аккумуляторные батареи Liitokala АА, 4 шт

Цена 500 руб

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Каждый аккумулятор имеет ёмкость 2600 мАч. В отличие от обычных батареек, их можно зарядить и использовать дальше. Купили один раз, а хватит на пару лет. Приходят в качественном пластиком кейсе.

55" 4K QLED телевизор TCL 55C655 

Цена 37 576 ₽ 

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Описание: дисплей: QLed VA • 4K UHD • диагональ 55", яркость 430 нит, HDR • поддержка HDR10+, Dolby Vision • Smart TV Google TV • Wi-Fi 6, Bluetooth, HDMI 2.1, USB x2, динамики: 30 Вт, память: 2/32Гб.

Триммер Braun MGK7320

Цена 7 561 ₽

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Главное особенность этой модели - это большой функционал. У него есть насадки под разную длину бороды, для выравнивания контура, для удаления волос из ушей и носа, для уменьшения их длины на теле.

Стиральная машина с сушкой CENTEK CT-1954

Цена 37 495 ₽

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Максимальная загрузка до 8 кг, скорость отжима до 1400 об/мин, класс энергоэффективности A+++. Оснащена 16 программами работы, сушкой, автоматической балансировкой, имеет гарантию на 3 года.

Монитор Lime T238 Black IPS 

Цена 9 153 ₽

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Разрешение: 1920x1080. Тип матрицы: IPS. Частота обновления, Гц: 144. Время отклика, в мс: 5. Яркость, в Кд/м²: 250. 

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