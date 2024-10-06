Полезные товары со скидками, которые вам пригодятся - 4K QLED телевизор TCL 55C655, триммер Braun
В этой подборке будут полезные девайсы, которые пригодятся каждому. На все товары есть быстрая доставка. Благодаря чему, вы получите их в кратчайшие сроки.
Портативная электростанция
Цена 22 000 руб с купоном продавца
Это ваш идеальный спутник в путешествиях и экстремальных условиях. Снабжённая литий-ионным аккумулятором ёмкостью 81 000mah, она способна запитать до 10 устройств одновременно.
YOTA Sim-карта Максимум на 3 мес
Цена 36 руб по промокоду 5RD6W3VF
реклама
В тариф включены: 50 ГБ, 2000 мин, безлимит на WhatsApp, VK и ещё 17 приложений. Подходит для смартфона и планшета. За такие деньги можно купить и после 3х месяцев не пользоваться. В минус не уходит.
Аккумуляторные батареи Liitokala АА, 4 шт
Цена 500 руб
Каждый аккумулятор имеет ёмкость 2600 мАч. В отличие от обычных батареек, их можно зарядить и использовать дальше. Купили один раз, а хватит на пару лет. Приходят в качественном пластиком кейсе.
55" 4K QLED телевизор TCL 55C655
Цена 37 576 ₽
реклама
Описание: дисплей: QLed VA • 4K UHD • диагональ 55", яркость 430 нит, HDR • поддержка HDR10+, Dolby Vision • Smart TV Google TV • Wi-Fi 6, Bluetooth, HDMI 2.1, USB x2, динамики: 30 Вт, память: 2/32Гб.
Триммер Braun MGK7320
Цена 7 561 ₽
Главное особенность этой модели - это большой функционал. У него есть насадки под разную длину бороды, для выравнивания контура, для удаления волос из ушей и носа, для уменьшения их длины на теле.
Стиральная машина с сушкой CENTEK CT-1954
Цена 37 495 ₽
Максимальная загрузка до 8 кг, скорость отжима до 1400 об/мин, класс энергоэффективности A+++. Оснащена 16 программами работы, сушкой, автоматической балансировкой, имеет гарантию на 3 года.
Монитор Lime T238 Black IPS
Цена 9 153 ₽
Разрешение: 1920x1080. Тип матрицы: IPS. Частота обновления, Гц: 144. Время отклика, в мс: 5. Яркость, в Кд/м²: 250.
реклама
Реклама: ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)" ИНН: 7703380158
Реклама. ООО Яндекс, ИНН 7736207543
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила