apprenticebase
«Москвич» запустил производство электрических кроссоверов Umo для «Яндекс Такси»
Сначала будут выпущены Umo 5 — это перелицованный китайский GAC Aion Y Plus.

На базе нынешнего автозавода «Москвич» стартовало производство электрических и гибридных автомобилей от компании EVM под брендом Umo. В церемонии торжественного запуска нового проекта приняли участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. 

Источник изображения: Пресс-служба автозавода «Москвич»

Мантуров отдельно подчеркнул, что технологическим партнёром нового производства вызвался стать «Яндекс», который будет в дальнейшем стимулировать спрос на них, а также займётся доставкой в адрес физических лиц. 

Всё начнётся с компактного электрического кроссовера Umo 5, который неплохо подойдёт для использования в черте города, а также в такси. До конца текущего года должно быть произведено около 3 тысяч машин. Здесь уместным будет вспомнить партнёра «Яндекс», который указал на соответствие набора опций новинки тарифу «Комфорт+» в своём сервисе такси. Российский IT-гигант готов проверить надёжность Umo 5 в реальных условиях, заказав для «Яндекс Такси» 100 таких автомобилей. 

Источник изображения: GAC

Собянин дополнительно указал на тот факт, что на данном этапе электрические кроссоверы Umo будут создаваться именно с целью обеспечения сервисов такси. А Мантуров напомнил, что сейчас электромобили занимают в России 6% общего рынка авто. Зато за прошлый год в России производство электромобилей и гибридов выросло на 300%, но, как вы понимаете, изначальный объём поставок на рынок был совсем небольшим. Также профильные СМИ поспешили напомнить, что Umo 5 от «Москвича» — это перелицованный китайский GAC Y Y Plus.

#автомобили #электромобили #москвич #umo
Источник: tass.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter