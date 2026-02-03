Это значит, что у последнего поколения процессоров под устаревающий сокет LGA 1851 тоже будут экземпляров без графики.

Компания Intel ещё готовится к официальному анонсу процессоров Core Ultra 200K Plus — по предположениям некоторых тематических ресурсов, это должно случиться в марте-апреле текущего года. Но некоторая информация о грядущих новинках слегка доработанной линейки появляется у инсайдеров уже сейчас.

Источник изображений: Videocardz

Так, инсайдер с ником momomo_us опубликовал скриншоты сайтов румынских ритейлеров, на которых были запечатлены страницы с тремя моделями Plus: Core Ultra 250K Plus (BX80768250K), Core Ultra 250KF Plus (BX80768250KF) и Core Ultra 270K Plus (BX80768270K). Топового варианта 290k Plus в числе представленных не было.

Особое внимание привлекает именно вариант 250KF Plus — его наличие означает, что обновление процессоров коснётся и вариантов KF, которые без встроенной графики. Ценники у представленных трёх «засвеченных» представителей Arrow Lake Refresh следующие:

Core Ultra 250K Plus — около $260 (или 1129 лей в оригинале);

Core Ultra 250KF Plus — $245 (или 1040 лей в оригинале);

Core Ultra 270K Plus — около $395 (или 1699 лей в оригинале).

Напомним, Arrow Lake Refresh — это слегка доработанная версия линейки с небольшим количеством изменений, которые в таком случае принято называть минорными. Прирост производительности по сравнению с прошлым поколением ожидается в пределах 10-11%, новинки также получат дополнительные E-ядра и совместимость с LGA 1851. Западные журналисты и вовсе считают, что мы имеем дело с последней попыткой Intel помочь производителям материнских плат распродать свои остатки на планомерно устаревающем сокете.