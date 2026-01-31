Нечто подобное выпускала Sony более 12 лет назад.

Компания Ayaneo представила игровой смартфон Ayaneo Pocket Play с выдвижными элементами управления, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц и процессором Dimensity 9300. Своим внешним видом он отсылает к игровым смартфонам линейки Sony Xperia, которые появились на рынке более 12 лет назад.

Источник изображений: Ayaneo

На дополнительной выдвижной секции размещены стандартные элементы управления, хорошо знакомые всем обладателям игровых геймпадов или консолей. Тут есть крестовина, набор кнопок действий (ABXY) с расположением как у Xbox, боковые триггеры и сенсорные площадки. Последние, очевидно, будут использоваться взамен привычных стиков управления.

Игровое устройство построено на базе чипсета MediaTek Dimensity 9300, но полных технических характеристик Ayaneo ещё не представила. То есть, производитель позже ещё должен опубликовать информацию по объёмам оперативной и встроенной памяти, ёмкости аккумулятора, системе охлаждения и характеристикам камеры.

Представленные на текущий момент рендеры демонстрируют Ayaneo Pocket Play в белом и чёрном вариантах, с двойной основной камерой и разъёмом USB-C. В смартфоне также должна быть фронтальная камера, расположенная на рамке (никаких капель и вырезов). Перед запуском Ayaneo Pocket Play в продажу производитель традиционно устроит кампанию по сбору средств через Kickstarter, детали которой должны будут обнародованы позже.