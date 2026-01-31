Соответствующие обновления сначала получат пользователи из Бразилии, где проблема уличных грабежей особенно острая

Разработчики из Google решили серьёзно осложнить жизнь уличным ворам и подготовили масштабное обновление систем безопасности для своей мобильной платформы. Новые алгоритмы призваны защитить данные владельца на всех этапах — от момента, когда устройство выхватывают из рук, до попыток взломать его в тихом месте, ведь зачастую потеря гаджета грозит куда более серьёзными финансовыми проблемами, чем просто покупка нового телефона.

Источник изображений: Google



Одной из ключевых доработок стала функция «Проверка личности», которую программисты компании внедрили ещё в прошлом году. Система понимает, когда человек находится в безопасном месте (например, дома), а когда — на улице. Во втором случае, смартфон будет требовать отпечаток пальца или сканирование лица гораздо чаще. Теперь эта «биометрическая стена» закрывает доступ не только к настройкам телефона, но и к сторонним приложениям, включая банковские клиенты и менеджеры паролей. Это значит, что даже если злоумышленник подсмотрел ваш PIN-код через плечо, добраться до денег ему не удастся без вашего лица или пальца.

Для устройств на базе свежей Android 16 инженеры пересмотрели и защиту от простого перебора паролей. Если система заметит подозрительную активность при вводе кода разблокировки, то время ожидания между попытками будет стремительно расти. При этом алгоритмы стали умнее и, скажем так, человечнее: если владелец в спешке дважды ввёл одну и ту же неверную комбинацию, телефон поймёт, что это случайность, а не взлом, и не станет блокировать экран раньше времени.

Наконец, отдельное внимание уделили физической безопасности и удалённому управлению. Датчики движения в смартфоне научились распознавать резкие рывки, характерные для кражи на бегу или с велосипеда — в такой момент экран погаснет и заблокируется автоматически. А если телефон всё-таки пропал, то владелец сможет заблокировать его через браузер ещё надежнее: разработчики добавили опцию секретного вопроса, чтобы никто посторонний не мог перехватить управление процессом блокировки. Первыми полный пакет описанных обновлений по умолчанию получат пользователи в Бразилии, где проблема уличных грабежей стоит особенно остро, но постепенно технологии доберутся и до остальных регионов.