Отгрузки тракторов и зерноуборочных комбайнов на внутренний рынок так и вовсе рухнули на 31%.

Российские СМИ сообщают, что спрос на сельскохозяйственную технику в России существенно снизился, сократившись по итогам завершившегося года сразу на 21% в денежном выражении. Согласно данным профильной ассоциации «Росспецмаш», отечественные аграрии приобрели машин и оборудования на сумму 155,1 млрд рублей, что подтверждает негативный тренд, наблюдаемый в отрасли уже второй год подряд на фоне жёсткой денежно-кредитной политики и падения рентабельности агробизнеса.

Наиболее болезненно сложившийся кризис с продажами переживает сегмент сложной самоходной техники, где отгрузки тракторов и зерноуборочных комбайнов на внутренний рынок рухнули на 31%. Производители прицепного оборудования также фиксируют спад, хоть и менее драматичный: продажи сеялок уменьшились на 5%, а плугов — на 2%, при этом единственной категорией, показавшей рост вопреки рынку, стали машины для внесения удобрений (+44%). Экспортное направление тоже не оправдало надежд машиностроителей: поставки российской техники за рубеж снизились на 13%, остановившись на отметке 15,6 млрд рублей.

Эксперты связывают охлаждение рынка с так называемой инвестиционной паузой, которую взяли крупные агрохолдинги после масштабного обновления парка в 2022–2023 годах. Ситуацию усугубило ещё одно обстоятельство: на фоне снижения цен на зерно себестоимость сельхозпроизводства продолжила расти, а высокая ключевая ставка Центробанка сделала кредиты слишком дорогими для большинства хозяйств. В этих условиях фермеры были вынуждены отказаться от капиталоёмких покупок ради сохранения текущей операционной устойчивости.

Государственные программы льготного лизинга позволили удержать отрасль от катастрофического обвала, который без субсидий мог бы достичь 30–50%, но перебои с финансированием снизили эффективность этих мер.