Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Google хочет вывезти из России свои кэширующие серверы в конце января, но у регуляторов есть вопросы
Корпорация списывает устаревшее оборудование Dell, а эксперты уверяют, что качество доступа к контенту от этого уже не пострадает.

Российские интернет-провайдеры начали получать официальные уведомления от Google с требованием демонтировать и вернуть часть оборудования, используемого для оптимизации трафика. Речь идёт о кэширующих серверах модели Dell R720, которые обеспечивали работу системы Google Global Cache (GGC), но теперь признаны американской корпорацией морально устаревшими. В письмах, разосланных партнёрам, компания сообщает, что данная техника снята с производства и лишена гарантийной поддержки, поэтому с 26 января 2026 года начнётся процесс её планомерного вывода из эксплуатации.

Эта инфраструктура годами служила для локального хранения «тяжёлого» контента — видеороликов YouTube, карт, изображений и обновлений Android, что позволяло пользователям загружать данные быстрее без обращения к зарубежным дата-центрам. Теперь операторам предписано отключить устройства, извлечь их из стоек и передать европейскому посреднику — компании MPK Asset Solutions, специализирующейся на утилизации IT-железа. Источники на рынке подтверждают, что некоторые провайдеры уже выполнили требование, однако масштаб процесса пока оценить сложно.

Эксперты российского телекоммуникационного рынка воспринимают происходящее как неизбежную техническую процедуру, поскольку серверы Dell R720 действительно считаются ими «древним железом», официальная поддержка которого прекратилась ещё в 2018 году. Независимый аналитик Алексей Учакин отмечает, что трафик сервисов Google в России продолжает падать из-за проблем с YouTube, а само оборудование управляется удалённо, так что корпорация при желании может просто отключить его программно в одностороннем порядке.

Гораздо больше вопросов вызывает юридическая сторона возврата имущества в условиях санкций и банкротства российского филиала Google. Генеральный директор «Эффорт Телеком» Алексей Тарасов предупреждает, что взаимодействие с компанией, игнорирующей российское законодательство, несёт для отечественных операторов серьёзные риски. По его мнению, бездумная передача техники может привлечь внимание контролирующих органов, поэтому многие провайдеры отказываются возвращать серверы, ссылаясь на отсутствие правовых оснований, и предпочитают просто деактивировать их, оставив на ответственное хранение.

Ситуация усугубляется общим износом инфраструктуры западного гиганта в России, так как по оценкам специалистов, в Москве и Петербурге около 80% серверов Google уже выработали свой ресурс. Впрочем, те же «Ростелеком» или «ВымпелКом» начали готовиться к подобному сценарию заранее, расширяя прямые соединения для перенаправления трафика в Европу, поэтому рядовые пользователи вряд ли заметят дополнительное ухудшение качества услуг именно из-за списания старых серверных стоек.

#google #серверы #оборудование #кэширование
Источник: rbc.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Unisimka: Больше половины опрошенных россиян хотели бы получить кнопочный телефон в подарок
2
CGTN: В Китае запустили первую в мире сталелитейную линию на водороде мощностью миллион тонн
2
ChatGPT может начать искусно встраивать рекламу в свои ответы пользователям
+
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
8
Первый российский арктический газовоз «Алексей Косыгин» передан заказчику
+
Покупатель пары Samsung 9100 PRO по ошибке получил две коробки SSD общей стоимостью $6000
2
Автозавод «Автотор» намерен использовать возможности открывшейся в России гигафабрики аккумуляторов
+
Tom's Hardware назвали топ-5 игровых OLED-мониторов на конец 2025 года
+
Гипотеза из американского сериала «Теория большого взрыва» получила развитие в реальной жизни
1
В Китае установили мировой рекорд, разогнав платформу на магнитной подушке до 700 км/ч за 2 секунды
3
Пентагон: Китай развивает истребители шестого поколения, новейшие РЛС и авианосцы
1
Пользователи активировали нативный драйвер NVMe и получили прирост скорости SSD на десятки процентов
+
18-ядерный Xeon 654 Granite Rapids-WS за $1300 в однопоточном режиме оказался равен Core i5-14400F
5
В Италии создан 5-цилиндровый мотоциклетный мотор мощностью 240 сил с необычной компоновкой
3
«Ростех» планирует сертифицировать мощный авиадвигатель ПД-35 через 2—3 года
+
Владелец GeForce RTX 5090 показал сгоревший дотла 16-контактный разъём
16
В МВД рассказали о новой версии мошеннической схемы «фейк-босс»
3
Пользователь вместо пары оплаченных им Samsung 9100 PRO на 2 ТБ получил две коробки SSD за $6 000
1
Дефицит чипов памяти спровоцировал увольнения в Google и скандалы в Microsoft
+
Xiaomi 17 Ultra подорожает в Китае на 10% по сравнению с предшественником
+

Популярные статьи

Как подготовиться к комфортному выживанию в условиях зомби-апокалипсиса — гипотетический сценарий
4
Фильм «Мушкетёры» Пола Андерсона — громкий 3D-эксперимент, прошедший мимо зрителя
2
Битва встроенных видеокарт Intel - HD Graphics 610 против HD Graphics 530
9
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
34
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
3
Обзор и тестирование Ninkear M7 – оцениваем возможности тихого и недорогого мини-ПК
3
Книги, которые не стыдно подарить геймеру и гику
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
2

Сейчас обсуждают

walet
22:24
Подключил 5090 к самому дешманскому ноунейм блоку? И правда, что тут могло пройти не так?
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
Пузо
22:18
Какой коммутатор? Пассивного переходника достаточно, но железо должно уметь делить линии (бифуркация). Я специально не искал такие переходники-адаптеры, но думаю что должны быть. 4 линии pcie развести...
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
Кот Василий
22:13
Это уже третья новость на данную тему. Пьяные что ли? Две предыдущие сегодня: 1 overclockers.ru/blog/molexandr/show/246354/Shteker-kabelya-12V-2x6-rasplavilsya-provoda-goreli-ocherednaya-pechal-naya-...
Криптоблогер рассказал об упущенной выгоде в 130 миллионов долларов из‑за XRP
Роман Ефимочкин
21:47
Ты уже давно в ботах ))
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
Роман Ефимочкин
21:45
Брат, по количеству дизов ты впереди планеты всей. Не очень тебя жалует народ...
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
Chaтo-OverBoт
21:31
Криптоблохерам срочно проследовать в дупу.
Криптоблогер рассказал об упущенной выгоде в 130 миллионов долларов из‑за XRP
Vodoley-Barmaley
21:14
Какой 14700К? Я тебе про дешевые игро-рабочие сборки. Интел 12600К и т.д.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
IRanPast
21:10
Да, какая разница, главное тебе место определили
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
shuler37
21:03
А ты кто такой, что бы тебе какие то доказательства прикладывать? И я не знаю откуда ты там вопишь.
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
Сергей Север
21:02
ЕСТЬ ТУПО СЛИВНЫЕ ТАНКИ. КАК БЫ ТЫ НЕ ИГРАЛ РАЗРАБЫ НЕ ДАЮТ ВЫИГРАТЬ МОЙ ПРИМЕР SENLAC 42% побед, 65% уровень владения взят и мастер также, дальше одни сливы играйте сами разрабы...
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter