Корпорация списывает устаревшее оборудование Dell, а эксперты уверяют, что качество доступа к контенту от этого уже не пострадает.

Российские интернет-провайдеры начали получать официальные уведомления от Google с требованием демонтировать и вернуть часть оборудования, используемого для оптимизации трафика. Речь идёт о кэширующих серверах модели Dell R720, которые обеспечивали работу системы Google Global Cache (GGC), но теперь признаны американской корпорацией морально устаревшими. В письмах, разосланных партнёрам, компания сообщает, что данная техника снята с производства и лишена гарантийной поддержки, поэтому с 26 января 2026 года начнётся процесс её планомерного вывода из эксплуатации.

Эта инфраструктура годами служила для локального хранения «тяжёлого» контента — видеороликов YouTube, карт, изображений и обновлений Android, что позволяло пользователям загружать данные быстрее без обращения к зарубежным дата-центрам. Теперь операторам предписано отключить устройства, извлечь их из стоек и передать европейскому посреднику — компании MPK Asset Solutions, специализирующейся на утилизации IT-железа. Источники на рынке подтверждают, что некоторые провайдеры уже выполнили требование, однако масштаб процесса пока оценить сложно.

Эксперты российского телекоммуникационного рынка воспринимают происходящее как неизбежную техническую процедуру, поскольку серверы Dell R720 действительно считаются ими «древним железом», официальная поддержка которого прекратилась ещё в 2018 году. Независимый аналитик Алексей Учакин отмечает, что трафик сервисов Google в России продолжает падать из-за проблем с YouTube, а само оборудование управляется удалённо, так что корпорация при желании может просто отключить его программно в одностороннем порядке.

Гораздо больше вопросов вызывает юридическая сторона возврата имущества в условиях санкций и банкротства российского филиала Google. Генеральный директор «Эффорт Телеком» Алексей Тарасов предупреждает, что взаимодействие с компанией, игнорирующей российское законодательство, несёт для отечественных операторов серьёзные риски. По его мнению, бездумная передача техники может привлечь внимание контролирующих органов, поэтому многие провайдеры отказываются возвращать серверы, ссылаясь на отсутствие правовых оснований, и предпочитают просто деактивировать их, оставив на ответственное хранение.

Ситуация усугубляется общим износом инфраструктуры западного гиганта в России, так как по оценкам специалистов, в Москве и Петербурге около 80% серверов Google уже выработали свой ресурс. Впрочем, те же «Ростелеком» или «ВымпелКом» начали готовиться к подобному сценарию заранее, расширяя прямые соединения для перенаправления трафика в Европу, поэтому рядовые пользователи вряд ли заметят дополнительное ухудшение качества услуг именно из-за списания старых серверных стоек.