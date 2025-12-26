Компания MV Agusta показала агрегат Cinque Cilindri, который весит меньше 60 кг и раскручивается до 16 тысяч оборотов в минуту

Инженеры итальянского бренда MV Agusta решились на смелый эксперимент и представили концепт двигателя с крайне редкой для индустрии пятицилиндровой схемой. Обычно производители двухколёсной техники выбирают проверенные варианты с двумя или четырьмя цилиндрами, оставляя «пятёрки» в разряде экзотики. Однако итальянцы увидели в этом формате возможность создать невероятно мощную и при этом компактную силовую установку. Новинку под названием Cinque Cilindri показали на крупнейшей профильной выставке EICMA в Милане, где она сразу привлекла внимание экспертов.

Разработчики отказались от копирования известных схем из автомобильного мира, наподобие рядной архитектуры Audi или V-образной компоновки Volkswagen VR5. Вместо этого они применили уникальную трапециевидную конструкцию: три цилиндра расположены спереди, а два — позади них, причём каждый блок работает от собственного коленчатого вала. Такое нестандартное решение позволило сделать мотор уже, чем классическая рядная «четвёрка», и короче, чем двигатель V4, что критически важно для улучшения аэродинамики и управляемости.

Характеристики нового агрегата выглядят впечатляюще даже на фоне признанных лидеров рынка. При рабочем объёме, который может варьироваться от 850 до 1150 «кубиков», мотор выдаёт до 240 лошадиных сил и 135 Нм крутящего момента. Для сравнения, нынешний эталон в классе супербайков — Ducati Panigale V4 R — предлагает 218 сил. При этом двигатель MV Agusta способен раскручиваться до 16 000 оборотов в минуту, сохраняя плавную линейную тягу без использования сложных систем изменения фаз газораспределения.

Несмотря на сложную внутреннюю структуру, инженерам удалось удержать вес всего узла в пределах 60 килограммов. Представители компании уже подтвердили, что Cinque Cilindri не останется просто выставочным макетом, а ляжет в основу совершенно новой модели, премьера которой состоится в ближайшие годы.