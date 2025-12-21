Сайт Конференция
apprenticebase
Полностью российский лайнер Ту-214 совершил первый полёт и отправился в Минск
Производитель заменил иностранную авионику и оборудование на отечественные аналоги, но массовые поставки для авиакомпаний начнутся только через два года.

Российские авиастроители подняли в воздух обновлённый среднемагистральный лайнер Ту-214. Главная особенность этой машины с бортовым номером RA-64536 заключается в том, что она собрана исключительно из отечественных комплектующих. Это первый борт, заложенный уже в новых экономических реалиях (наступивших после 2022 года), когда доступ к западным технологиям был перекрыт санкциями. Символично, что уже на следующий день после премьерного взлёта трекинговые сервисы зафиксировали перелёт новинки из Казани в столицу Беларуси.

Инженерам пришлось проделать огромную работу, чтобы заместить порядка 13% оборудования, которое раньше закупали за рубежом. Сейчас опытный образец с полностью российским «железом» продолжает цикл лётных испытаний, и до их полного завершения возить обычных пассажиров ему нельзя - требуется подтвердить надёжность всех узлов и получить сертификаты безопасности.

Правительство делает большую ставку на эту модель и выделило Казанскому авиазаводу почти 42 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на расширение мощностей. Планы заявлены амбициозные: в перспективе предприятие должно выйти на темп производства по 20 машин ежегодно. Правда, пока реальность отстаёт от графиков: в уходящем 2025 году вместо четырёх запланированных лайнеров завод успел сдать только два.

На следующие пару лет задачи стоят ещё серьёзнее, ведь в 2026 году ожидается выпуск семи бортов, а в 2027-м - уже семнадцати. Но и сами чиновники из регулирующих органов понимают нынешние условия производства, поэтому не исключают возможного пересмотра производственной программы. Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее уточнил, что коммерческие авиакомпании начнут получать такие самолёты не раньше 2027 года, а до этого момента все собранные Ту-214 будут передаваться исключительно государственным и корпоративным заказчикам.

#производство #импортозамещение #самолёты #сделано в рф #ту 214
Источник: t.me
Сейчас обсуждают

rafo15
01:32
Все он правильно говорит. Как раз сказки про темные материи не похожи на научное объяснение. А версия канадского физика, похожа на нормальное научное объяснение, которое можно спокойно доказать просты...
Новое исследование ставит под сомнение существование темной материи и энергии как таковой
Я - Константин
01:29
С новым годом ;)
Душевная подборка рождественских и новогодних игр — от ретро-гейминга до современности
Chaтo-OverBoт
01:07
Что, тов. пендосы, видит око Селену да зуб не ймёт? Печалька, однако.
Трамп призвал к возвращению США на Луну в рамках указа о космической политике
Chaтo-OverBoт
01:05
Америка - стронг, вона прийде - порядок наведе. Да, зашкварк?
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
Chaтo-OverBoт
00:59
И эти "...220 тысяч тонн военного имущества..." были ничем иным, как памперсами, пипифаксом, страпонами-дилдами да кружевными труселями. ТакЪ победятЪ!
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
salexa
00:54
утырки храцузские думают как с хохлами война..... уй там,ВВП же сказал ,что этим неграм настанет пипец..да и нах они нужны ...хохлы и гейропа..будем вместе с китаем и америкосами рулить...а ублюдки с ...
Во Франции планируют приобрести до 240 тягачей для перевозки тяжёлой бронетехники
IRanPast
00:41
Есть такое на В850, но всё делаю по старинке ручками
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
Den Fed
00:28
система вышла из равновесия ...система никогда не была в равновесии. Все в постоянном изменении ....
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
Den Fed
00:26
чушь ....
ТАСС: Во избежание ситуаций наподобие «дела Долиной», нужна страховка сделок при покупке квартир
Den Fed
00:24
привет
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
