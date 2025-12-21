Производитель заменил иностранную авионику и оборудование на отечественные аналоги, но массовые поставки для авиакомпаний начнутся только через два года.

Российские авиастроители подняли в воздух обновлённый среднемагистральный лайнер Ту-214. Главная особенность этой машины с бортовым номером RA-64536 заключается в том, что она собрана исключительно из отечественных комплектующих. Это первый борт, заложенный уже в новых экономических реалиях (наступивших после 2022 года), когда доступ к западным технологиям был перекрыт санкциями. Символично, что уже на следующий день после премьерного взлёта трекинговые сервисы зафиксировали перелёт новинки из Казани в столицу Беларуси.

Инженерам пришлось проделать огромную работу, чтобы заместить порядка 13% оборудования, которое раньше закупали за рубежом. Сейчас опытный образец с полностью российским «железом» продолжает цикл лётных испытаний, и до их полного завершения возить обычных пассажиров ему нельзя - требуется подтвердить надёжность всех узлов и получить сертификаты безопасности.

Правительство делает большую ставку на эту модель и выделило Казанскому авиазаводу почти 42 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на расширение мощностей. Планы заявлены амбициозные: в перспективе предприятие должно выйти на темп производства по 20 машин ежегодно. Правда, пока реальность отстаёт от графиков: в уходящем 2025 году вместо четырёх запланированных лайнеров завод успел сдать только два.

На следующие пару лет задачи стоят ещё серьёзнее, ведь в 2026 году ожидается выпуск семи бортов, а в 2027-м - уже семнадцати. Но и сами чиновники из регулирующих органов понимают нынешние условия производства, поэтому не исключают возможного пересмотра производственной программы. Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее уточнил, что коммерческие авиакомпании начнут получать такие самолёты не раньше 2027 года, а до этого момента все собранные Ту-214 будут передаваться исключительно государственным и корпоративным заказчикам.