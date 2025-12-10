С 1 января завод отменяет сокращённую неделю, поскольку хочет выпустить 400 тысяч машин и запустить новые модели.

Руководство крупнейшего российского автоконцерна приняло решение досрочно отменить режим жёсткой экономии и вернуть заводы к полноценной работе. Так, с 1 января 2026 года производственные линии в Тольятти снова перейдут на стандартную пятидневную неделю, что закреплено в соответствующем приказе президента компании Максима Соколова. Изначально введённый осенью из-за падения спроса, сокращённый график должен был действовать вплоть до марта, но менеджмент увидел основания восстановить темпы выпуска раньше срока.

Вопреки заметному снижению интереса покупателей к отечественным автомобилям, менеджмент предприятия сохраняет уверенность в итоговых финансовых показателях. В недавнем интервью Максим Соколов заявил, что 2025-й станет для завода четвёртым безубыточным годом подряд. Такое заявление выглядит довольно смелым на фоне статистики от независимых аналитиков: за 11 месяцев продажи Lada упали на четверть, а производственные планы пришлось на ходу урезать с полумиллиона до 300 с лишним тысяч машин.

В следующем году завод намерен исправить ситуацию и выпустить около 400 тысяч автомобилей, подкрепив уже сейчас эти амбиции масштабной инвестиционной программой объёмом в 42 миллиарда рублей. Значительная часть средств пойдёт на запуск нового кроссовера Lada Azimut и модернизацию классической Niva Legend, которая наконец получит более мощный мотор объёмом 1,8 литра, а также на локализацию критически важных узлов вроде шарниров равных угловых скоростей.

Столь агрессивное вложение средств в развитие не позволило компании избавиться от внушительного долга, который по-прежнему превышает 100 миллиардов рублей. Глава концерна признаёт наличие высокой кредитной нагрузки, но считает текущий баланс между инвестициями и обслуживанием займов приемлемым для поддержания стабильной работы. Основные надежды в будущем возлагаются на семейство Iskra и кроссовер Azimut, которые должны укрепить позиции марки во второй половине 2026 года, несмотря на жёсткую конкуренцию в этих сегментах.