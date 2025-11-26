Чип использует ту же архитектуру, что и топовая модель Elite, но работает на сниженных частотах.

Американский производитель Qualcomm расширил линейку мобильных процессоров, предложив альтернативу своему самому дорогому решению. В компании понимают, что стоимость ультимативной версии Elite слишком высока для многих производителей техники, поэтому выпустили «обычную» пятую серию. Она должна занять нишу между экстремальными флагманами и средним сегментом, сохранив при этом ключевые технологии старшего собрата.

Технически новинка повторяет архитектуру топовой модели: здесь используется тот же 3-нанометровый техпроцесс N3P и аналогичная схема ядер «2+6». Главное отличие кроется в тактовых частотах, которые инженеры намеренно снизили. Два производительных ядра работают на скорости 3,8 ГГц, а шесть энергоэффективных - на 3,32 ГГц. Такое решение позволило уменьшить общее энергопотребление чипа на 13%.

Если сравнивать новинку с позапрошлым поколением (Snapdragon 8 Gen 3), прирост производительности выглядит более-менее убедительно. Центральный процессор стал быстрее на 36%, а графическая подсистема - на 11%. Кстати, видеоядро Adreno здесь использует новую «нарезную» архитектуру (sliced architecture) и поддерживает игры с частотой кадров до 165 FPS, что должны оценить любители мобильного гейминга.

Отдельное внимание разработчики уделили искусственному интеллекту, без упоминания которого не обходится ни одни крупный релиз (техники, программного обеспечения – не так важно). Обновлённый нейропроцессор (NPU) стал мощнее на 46%, что, как заверяет производитель, позволяет системе быстрее обрабатывать запросы голосовых ассистентов и лучше понимать контекст действий человека. При этом общая отзывчивость устройства выросла сразу на 76%.

Старший вице-президент Qualcomm Крис Патрик отметил, что этот анонс - прямой ответ на запрос рынка. Всё просто: пользователи хотят получать флагманские функции и высокую скорость работы, но очень часто не готовы переплачивать за избыточную мощность экстремальных версий.