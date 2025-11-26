Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Qualcomm выпустила Snapdragon 8 Gen 5 - «облегчённую» версию своего флагманского мобильного чипа
Чип использует ту же архитектуру, что и топовая модель Elite, но работает на сниженных частотах.

Американский производитель Qualcomm расширил линейку мобильных процессоров, предложив альтернативу своему самому дорогому решению. В компании понимают, что стоимость ультимативной версии Elite слишком высока для многих производителей техники, поэтому выпустили «обычную» пятую серию. Она должна занять нишу между экстремальными флагманами и средним сегментом, сохранив при этом ключевые технологии старшего собрата.

Технически новинка повторяет архитектуру топовой модели: здесь используется тот же 3-нанометровый техпроцесс N3P и аналогичная схема ядер «2+6». Главное отличие кроется в тактовых частотах, которые инженеры намеренно снизили. Два производительных ядра работают на скорости 3,8 ГГц, а шесть энергоэффективных - на 3,32 ГГц. Такое решение позволило уменьшить общее энергопотребление чипа на 13%.

Если сравнивать новинку с позапрошлым поколением (Snapdragon 8 Gen 3), прирост производительности выглядит более-менее убедительно. Центральный процессор стал быстрее на 36%, а графическая подсистема - на 11%. Кстати, видеоядро Adreno здесь использует новую «нарезную» архитектуру (sliced architecture) и поддерживает игры с частотой кадров до 165 FPS, что должны оценить любители мобильного гейминга.

Отдельное внимание разработчики уделили искусственному интеллекту, без упоминания которого не обходится ни одни крупный релиз (техники, программного обеспечения – не так важно). Обновлённый нейропроцессор (NPU) стал мощнее на 46%, что, как заверяет производитель, позволяет системе быстрее обрабатывать запросы голосовых ассистентов и лучше понимать контекст действий человека. При этом общая отзывчивость устройства выросла сразу на 76%.

Старший вице-президент Qualcomm Крис Патрик отметил, что этот анонс - прямой ответ на запрос рынка. Всё просто: пользователи хотят получать флагманские функции и высокую скорость работы, но очень часто не готовы переплачивать за избыточную мощность экстремальных версий.

#процессоры #qualcomm #snapdragon 8 gen 5
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая за 70 лет новая станция Кольцевой линии московского метро готова на 35%
+
В Воронежской области завершается строительство одного из крупнейших в РФ молочных комплексов
+
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
1
В Санкт-Петербурге изготовили и испытали десятое рабочее колесо для модернизации Воткинской ГЭС
+
Battlefield 6 стал лидером по доходам и числу активных игроков в октябре 2025 года
+
ВМС Швеции решили перевооружиться и планируют приобрести четыре фрегата
+
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
5
Под Петербургом стартовал мегапроект по строительству второй кольцевой автодороги (КАД-2)
+
В Италии магазин MediaMarkt случайно продал планшеты iPad за €15 и теперь просит вернуть устройства
+
Зимой чистка автомобиля от снега может обернуться штрафом до 3000 рублей
5
Британцы массово подают заявки на переезд в Россию по визе «общих ценностей»
19
TNI: Дрон С-70 «Охотник» усилит боевые возможности Су-57 и способен вызвать беспокойство Пентагона
+
В Казахстане обнаружен крупный город бронзового века возрастом 3600 лет
1
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
24
Производитель российского электромобиля «Атом» получил высший мировой сертификат безопасности
+
Комплект оперативной памяти DDR 5 на 64 ГБ теперь стоит как современная игровая консоль
2
Археологи обнаружили под римским городом сооружение древнее Парфенона
+
В России собираются самостоятельно построить и запустить новую космическую станцию к 2033 году
+
Археологи раскопали в Казахстане большой город возрастом 3000 лет
+
В «Ростехе» заявили о лидерстве России в производстве снарядов и авиабомб
+

Популярные статьи

Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
7
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
11
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
2
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
1
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Vergo
17:07
Охлад родной?
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
Гильермо
16:50
У тебя что-то с географией. Это не одно и тоже. Во-первых, Санкт-Петербург. Во-вторых, это два разных города в одной стране. В какой стране они находятся, ты хоть знаешь?
Правительство РФ выделит 3 миллиарда рублей на покупку оборудования для выпуска отечественных чипов
Гильермо
16:47
Любитель менять свои посты. Ты свои сказки иди всем в Дубай рассказывай, а то они там не в курсе твоих галлюцинаций.
Правительство РФ выделит 3 миллиарда рублей на покупку оборудования для выпуска отечественных чипов
Гильермо
16:45
У тебя мозги в трусы падают. Как ты с этим живешь?
Правительство РФ выделит 3 миллиарда рублей на покупку оборудования для выпуска отечественных чипов
Гильермо
16:41
Теперь можешь начинать плакать и биться в истерике. Это твоё постоянное состояние при виде Маэстро.
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
Stabilitron_D814
16:36
Fermi, Kepler и первое поколение Maxwell поддерживают только DirectX 12 (FL 11_0). https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_levels_in_Direct3D#Direct3D_12
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
ivl
16:23
Есть у меня живые GTX 260 и HD 6950. Не все ещё издохли. :)
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
ФельдшеR
16:20
Молодец Катюшка, а то наши нарики, не дай Бог, от фуфлыжной солянки или фосфора потравятся! Да и с себе любимой с мужем заботится!)
Мизулина направила обращения в ФСБ и МВД в связи с продажей запрещенных товаров на маркетплейсах
Александр Пономарев
16:18
13700 неплохо... а то прошлых лет... мог быть как 2600к %)
Thunderobot представляет ПК с китайским CPU Hygon C86 с 16 ядрами и быстродействием уровня Core i7
ФельдшеR
16:06
Моему фанату +, тебе -.
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter