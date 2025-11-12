Все предсказания инсайдеров сбылись. Это значит, что анонс Half-Life 3 действительно может случиться 18 ноября.

Компания Valve, как и предсказывали инсайдеры, сделала сегодня, 12 ноября, большой анонс. Но не Half-Life 3, премьеру которой прочат на 18 число, а сразу трёх новых устройств. Речь идёт о шлеме виртуальной реальности Steam Frame, геймпаде Steam Controller и свежей реинкарнации Steam Machine. Все три новинки должны поступить в продажу в начале 2026 года.

Осмелимся предположить, что наибольший интерес у публики вызовет Steam Machine — ПК в миниатюрном корпусе, который, как заверяет сама Valve в своём ролике на YouTube, примерно в 6 раз мощнее Steam Deck. Всё в том же видео представители компании утверждают, что пользователь Steam Machine сможет запускать современные высокобюджетные игры в 4K при 60 fps с активным апскейлером FSR.

Steam Machine будет оснащаться кастомным процессором от AMD поколения Zen 4 с 6 ядрами и 12 потоками, частотой до 4,8 ГГц и теплопакетом до 30 Вт. Устройство также получит дискретный графический чип AMD RDNA3 с 8 Гбайт отдельной видеопамяти и 16 Гбайт оперативной памяти DDR5. Все подробности, включая детальные технические характеристики, доступны на официальном сайте Steam.

В комплект к Steam Machine вы явно захотите в будущем прикупить Steam Controller, дизайн которого явно отсылает к Steam Deck. Данный геймпад будет совместим как со стандартными ПК на базе Windows, так и с упомянутым Steam Machine, а также Steam Deck со Steam Frame, о которой речь пойдёт чуть позже.

Заявленное время работы Steam Controller — 36 часов. Он оснащён двумя магнитными стиками (самая современная технология TMR), четырьмя вибромоторами и двумя трекпадами с тактильной отдачей (вы их видели у Steam Deck). Для любителей «забиндить» кнопки геймпада по полной программе предусмотрены дополнительные «лепестки» на обратной стороне геймпада. Более подробно об устройстве можно почитать здесь.





Наконец, Steam Frame — это новый VR-шлем от Valve, который пришёл на смену Steam Index. Valve утверждает, что данное устройство поддерживает «всю библиотеку Steam», но это утверждение ещё предстоит проверить. Гарнитура получила процессор Snapdragon 8 Gen 3 с 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X.

Дисплей здесь выдаёт картинку с разрешением 2160x2160 пикселей для каждого глаза с частотой обновления от 72 до 144 Гц. У пользователя будет возможность выбрать варианты устройства с 256 Гбайт или с 2Тбайт с возможностью дополнить хранилище установкой картой формата microSD. Более подробно об устройстве можно почитать здесь.