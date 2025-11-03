При этом доля рынка указанного автопроизводителя выросла на 14,6% и теперь составляет 30%.

Российский производитель крупной колёсной техники «КАМАЗ» завершил работу в третьем квартале 2025 года с чистым убытком в размере 29,1 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Интерфакс» со ссылкой на официальное заявление ПАО. За период с января по сентябрь 2025 года убыток в годовом выражении вырос в 7,6 раза.

Не самым лучшим образом дела обстоят и по другим ключевым экономическим показателям у «КАМАЗа». Так, выручка в озвученном периоде упала на 11,2% до 203,1 миллиарда рублей. Валовая прибыль упала в 2,9 раза до 5,3 миллиарда рублей, а кредиторская задолженность выросла до 178,3 миллиарда рублей — напомним, в начале года было только 132 миллиарда.

Как заявили официальные представители ПАО «КАМАЗ» через свою пресс-службу, на ухудшение экономических показателей повлияло множество факторов, среди которых особое место занимает фактор общего падения российского рынка тяжёлых грузовиков. Ранее автопроизводителю приходилось привлекать кредиты для модернизации линий производства: в серию становился новый модельный ряд K5, поэтому без увеличения процентной нагрузки по кредитам дело обойтись тоже не могло.

В подтверждение слов официальных представителей «КАМАЗа» журналисты издания «Интерфакс» приводят данные «Автостата». По данным аналитического агентства, российский рынок тяжёлых грузовиков массой свыше 16 тонну упал аж на 57,4% — случилось это всего за девять месяцев с начала текущего года. В таких непростых макроэкономических условиях продажи грузовиков «КАМАЗ» упали на 17% — до 9,9 тысяч штук. Опять же, мы говорим про период с января по сентябрь, в течение которого доля рынка много раз упоминаемого в статье бренда выросла до 30% (на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом ранее).